كورونا.. عدد الإصابات العالمية يبلغ 180 مليونا وتحذير من سلالة دلتا في أوروبا وأستراليا

تجاوز عدد الإصابات في أنحاء العالم 180 مليونا، وما زالت الولايات المتحدة في الصدارة ببلوغ عدد الإصابات 34 مليونا و434 ألفا و803.

حذّرت السلطات الأوروبية من أن سلالة دلتا المتحورة عن كورونا ستمثّل 90% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، في حين تجاوز عدد الإصابات بالوباء في أنحاء العالم 180 مليونا.

وأعلن المركز الأوروبي لمراقبة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء أنه في حين إن متحورة ألفا المكتشفة في المملكة المتحدة لا تزال سائدة في المنطقة حاليًا، فإنه يتوقع أن المتحورة دلتا التي اكتشفت في الهند ستمثل 70% من الإصابات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول مطلع آب/أغسطس و90% في نهاية ذاك الشهر.

وبدورها، أعلنت السلطات الأسترالية منع أغلبية سكان مدينة سيدني من مغادرتها، بعد تسجيل أكثر من 30 إصابة بالسلالة "دلتا" المتحورة منذ رصد هذه البؤرة الوبائية الأسبوع الماضي.

ورفعت نيوزيلندا مستوى التحذير في عاصمتها ولنغتون، بعدما أظهرت الفحوص إصابة سائح أسترالي بعد عودته إلى سيدني من زيارة للبلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

كذلك منحت السلطات الإسرائيلية مسؤولي الصحة صلاحية وضع أي شخص في الحجر الصحي إذا ظنوا أنه تعرض لسلالة دلتا شديدة العدوى، حتى إن كان قد حصل على اللقاح أو تعافى من المرض.

180 مليونا

وحسب موقع ورلدميتر، تجاوز عدد الإصابات في شتى أنحاء العالم 180 مليونا، وما زالت الولايات المتحدة في الصدارة ببلوغ عدد الإصابات 34 مليونا و434 ألفا و803.

أما ثاني أكبر عدد للإصابات فسجلته الهند بـ30 مليونا و28 ألفا و709، ثم البرازيل بـ18 مليونا و56 ألفا و639، ثم فرنسا بـ5 ملايين و760 ألفا، ثم تركيا بـ5 ملايين و381 ألفا و736، ثم روسيا بـ5 ملايين و368 ألفا و513.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3 ملايين و884 ألف شخص في العالم حتى الآن، في حين ترى منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو 3 مرات من الحصيلة المعلنة رسميًّا.

وأعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 548 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ فبراير/شباط، كما رصدت أكثر من 17 ألف إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، وهو أمر أرجعته السلطات إلى انتشار سلالة دلتا الجديدة.

روسيا تحوّل صالة رياضية في موسكو إلى مستشفى قبل أيام (رويترز)

المنطقة العربية

وفي الأثناء، تصاعدت الإصابات مسجلة أعلى معدلاتها اليومية في الكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ما شجع الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثلاثاء تسجيل 1962 إصابة، وهو أعلى معدل يومي، ليبلغ إجمالي الإصابات 342 ألفا و929، منها 1888 وفاة، و322 ألفا و897 حالة تعاف.

وفي مسقط سجلت وزارة الصحة أول أمس الاثنين 41 وفاة بالفيروس، وهو أعلى رقم يومي تسجله سلطنة عمان، وذلك قبل أن تعلن اليوم تسجيل 34 وفاة و2047 إصابة بكورونا.

وأعادت السلطنة فرض إجراءات الإغلاق المشددة اعتبارا من الأحد الماضي، حيث حظرت التجول الليلي.

وفي البحرين أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني أمس أنه سيكون مطلوبا من جميع المسافرين القادمين إلى المملكة إبراز شهادة فحص معتمدة قبل الصعود إلى الطائرة، وذلك بعدما سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية بواقع 2858 حالة.

أما تونس فسجلت الاثنين أعلى حصيلة إصابات يومية بواقع 2478 حالة، وهي تشهد وضعا صحيا حرجا ما دفعها لإعلان الحجر الصحي الشامل في 4 ولايات هي القيروان (وسط) وسليانة وباجة (شمال غرب) وزغوان (جنوب العاصمة).

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل 13وفاة و1253 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 1043 مريضا.

فريق الخبراء يستعد لألعاب أولمبياد طوكيو قبل شهر من انطلاقها (غيتي)

تطورات متفرقة

من جهة أخرى، يفحص خبراء أميركيون اليوم نحو 300 حالة التهاب في القلب نشأت بعد تلقي يافعين وشباب أحد لقاحي "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) و"مودرنا" (Moderna).

وفي بريطانيا حذر تقرير برلماني من أن المهرجانات مهددة بالزوال دون دعم إضافي من الحكومة، إذ ألغي العديد من الاحتفاليات بسبب القيود.

وأضافت فرنسا 3 دول هي روسيا وناميبيا وسيشل إلى "القائمة الحمراء" للدول التي يجب على مسافريها مراعاة الحجر الصحي الإلزامي عند وصولهم إلى البلاد.

وفي اليابان أعلنت السلطات أن ألعاب أولمبياد طوكيو ستقام وفق قوانين صارمة، حيث سيُمنع تناول الكحول والعناق والتشجيع وحتى التوقيع.