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سياسة|مصر

هدد بالاستعانة بشركات أجنبية.. وزير النقل المصري ينقلب على معاونيه بعد تكرار حوادث القطارات

كامل الوزير كان قائدا كبيرا بالجيش قبل أن يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للنقل (الأناضول)
كامل الوزير كان قائدا كبيرا بالجيش قبل أن يعينه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للنقل (الأناضول)
عمرو جمال
23/6/2021


القاهرة- بعد يومين شهدا تصاعدا لحدّة الانتقادات الموجهة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكرار حوادث القطارات، اختار وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن يواصل هجماته المرتدة بشنّ هجوم شديد على مرؤوسيه من قيادات وموظفي هيئة السكك الحديد ويحملهم مسؤولية تكرار الحوادث.

وكان الوزير، وهو قائد سابق بالجيش ومقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى باللائمة في حادث حلوان الأخير على الأهالي ووجود منازل تابعة لهم بالقرب من خطوط السكك الحديد، وردّ عليه كثيرون على منصات التواصل بأن هذا أمر منتشر في مصر وإذا كان لا بد من النقل فليكن لخطوط السكك الحديد وليس لمنازل السكان.

وبعد حضوره اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد لتحديث نظم الإشارات بين مدينتي نجع حمادي والأقصر في أقصى جنوبي مصر، استغل الفرصة كي يصدر بيانا قال فيه إنه لم يجد تعاونًا كافيًا من قيادات وموظفي السكك الحديد منذ توليه مسؤولية وزارة النقل.

وأكد الوزير، في بيانه، أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين، وتضيع أموال الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر في معنويات من يقومون بالإصلاح والتطوير لمصلحة الشعب المصري وخدمته، على حد قوله.

وشدد وزير النقل على أن "الدولة وفّرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديد، وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة، وأن على كل القيادات والعاملين بالهيئة أن يعملوا على مدار الساعة، وأن يؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له".

وكان لافتا أن الوزير هدد موظفيه تهديدا صريحا بأنه سيستعين بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم، في حالة استمرار التكاسل والتخاذل، رغم قيامه بتقديم كل أنواع الدعم للقيادات والموظفين للعمل على النهوض بهيئة السكك الحديد، حسب قوله.

 

جدل بشأن تصريحات الوزير

تصريحات كامل الوزير أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ورأى بعض رواد مواقع التواصل أن الوزير على حق، وأنه يحارب وحده للقضاء على الفساد المتجذر في قطاع السكك الحديد.

في المقابل رأى فريق آخر أن إخفاق كامل الوزير ثبت مرات عدة، بخاصة أنه صاحب أكبر رصيد من حوادث القطارات في تاريخ وزارة النقل، حسب زعمهم، رافضين هجومه المتكرر على مرؤوسيه وتحميلهم مسؤولية إخفاقه، دون أدنى اعتراف منه بالمسؤولية، كونه على رأس الوزارة.

 

 

 

 

 

 

عودة الامتيازات الأجنبية

ناشطون على مواقع التواصل ومعارضون هاجموا كامل الوزير، رافضين استمراره في التنصل من مسؤوليته وإلقاء المسؤولية على الجميع، من الشعب، والعمال والموظفين، وحتى على مؤامرات إخوانية مزعومة لا تنتهي، رغم غياب الإخوان المسلمين تماما عن المشهد المصري منذ سنوات، حتى إن بعضهم طالب بالاستعانة بالإخوان في إدارة المرفق ما دام لهم كل هذا التأثير.

وألمح عدد من المعارضين إلى أن تصريحات الوزير بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية يجب ألا تمر مرور الكرام، مشيرين إلى أن الاستعانة بهذه الشركات في إدارة مرفق بهذه الخطورة يعيد زمن الامتيازات الأجنبية ويفتح الباب للسيطرة الأجنبية على مصر ومقدراتها.

 

 

وشهد وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخط "نجع حمادي-الأقصر"، جنوب مصر، بطول 118 كيلومترا من نجع حمادي إلى الأقصر، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف لشركات عدة من كوريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 110 ملايين دولار، وسينفّذ بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان في العالم، حسب البيان.

 

 

 

وكان وزير النقل قرر في أبريل/نيسان الماضي إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطار في أقلّ من شهر راح ضحيتهما أكثر من 40 شخصا.

وتشهد مصر -التي تمتلك شبكة قطارات كبيرة- بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب الفوضى التي تعمّ الطرق، وجراء تقادم العربات، وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة أو مراقبة كافية.

وآخر هذه الحوادث حادثان وقعا في اليومين الماضيين، حيث شهد أول أمس الاثنين تصادما بين قطار بضائع وحافلتين لنقل العمال تسبب بوفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بمدينة حلوان، في حين اصطدم أمس الثلاثاء جرار قطار بأحد القطارات بالقرب من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 راكبا.

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي

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