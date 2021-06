القاهرة- بعد يومين شهدا تصاعدا لحدّة الانتقادات الموجهة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكرار حوادث القطارات، اختار وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن يواصل هجماته المرتدة بشنّ هجوم شديد على مرؤوسيه من قيادات وموظفي هيئة السكك الحديد ويحملهم مسؤولية تكرار الحوادث.

وكان الوزير، وهو قائد سابق بالجيش ومقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى باللائمة في حادث حلوان الأخير على الأهالي ووجود منازل تابعة لهم بالقرب من خطوط السكك الحديد، وردّ عليه كثيرون على منصات التواصل بأن هذا أمر منتشر في مصر وإذا كان لا بد من النقل فليكن لخطوط السكك الحديد وليس لمنازل السكان.

وبعد حضوره اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد لتحديث نظم الإشارات بين مدينتي نجع حمادي والأقصر في أقصى جنوبي مصر، استغل الفرصة كي يصدر بيانا قال فيه إنه لم يجد تعاونًا كافيًا من قيادات وموظفي السكك الحديد منذ توليه مسؤولية وزارة النقل.

وأكد الوزير، في بيانه، أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين، وتضيع أموال الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر في معنويات من يقومون بالإصلاح والتطوير لمصلحة الشعب المصري وخدمته، على حد قوله.

وشدد وزير النقل على أن "الدولة وفّرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديد، وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة، وأن على كل القيادات والعاملين بالهيئة أن يعملوا على مدار الساعة، وأن يؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له".

وكان لافتا أن الوزير هدد موظفيه تهديدا صريحا بأنه سيستعين بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم، في حالة استمرار التكاسل والتخاذل، رغم قيامه بتقديم كل أنواع الدعم للقيادات والموظفين للعمل على النهوض بهيئة السكك الحديد، حسب قوله.

تصريحات كامل الوزير أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ورأى بعض رواد مواقع التواصل أن الوزير على حق، وأنه يحارب وحده للقضاء على الفساد المتجذر في قطاع السكك الحديد.

في المقابل رأى فريق آخر أن إخفاق كامل الوزير ثبت مرات عدة، بخاصة أنه صاحب أكبر رصيد من حوادث القطارات في تاريخ وزارة النقل، حسب زعمهم، رافضين هجومه المتكرر على مرؤوسيه وتحميلهم مسؤولية إخفاقه، دون أدنى اعتراف منه بالمسؤولية، كونه على رأس الوزارة.

كامل الوزير مش محتاج نصايح هو محتاج يتفور هو نفسه

أصل أكيد بيروح يشخط في الناس يطلب حاجات لا معقولة ولا يقبل النقاش ولا الملاحظات ولا الإحاطة والفهم حول أي موضوع ولما تحصل كوارث يطلع يزعق في برامج التوك شو

he is an incarnation of bad managers

