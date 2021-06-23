

القاهرة- بعد يومين شهدا تصاعدا لحدّة الانتقادات الموجهة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تكرار حوادث القطارات، اختار وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن يواصل هجماته المرتدة بشنّ هجوم شديد على مرؤوسيه من قيادات وموظفي هيئة السكك الحديد ويحملهم مسؤولية تكرار الحوادث.

وكان الوزير، وهو قائد سابق بالجيش ومقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ألقى باللائمة في حادث حلوان الأخير على الأهالي ووجود منازل تابعة لهم بالقرب من خطوط السكك الحديد، وردّ عليه كثيرون على منصات التواصل بأن هذا أمر منتشر في مصر وإذا كان لا بد من النقل فليكن لخطوط السكك الحديد وليس لمنازل السكان.

وبعد حضوره اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد لتحديث نظم الإشارات بين مدينتي نجع حمادي والأقصر في أقصى جنوبي مصر، استغل الفرصة كي يصدر بيانا قال فيه إنه لم يجد تعاونًا كافيًا من قيادات وموظفي السكك الحديد منذ توليه مسؤولية وزارة النقل.

وأكد الوزير، في بيانه، أنه لا مكان لأي متقاعس أو فاسد أو مهمل يتسبب في حوادث تزهق أرواح المواطنين، وتضيع أموال الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود عناصر تعوق وتعرقل عمليات التطوير وتؤثر في معنويات من يقومون بالإصلاح والتطوير لمصلحة الشعب المصري وخدمته، على حد قوله.

وشدد وزير النقل على أن "الدولة وفّرت كل الإمكانات للنهوض بهيئة السكك الحديد، وتعاقدت على صفقات هي الأضخم من نوعها في تاريخ الهيئة، وأن على كل القيادات والعاملين بالهيئة أن يعملوا على مدار الساعة، وأن يؤدي كل فرد مهمته وفق التوصيف الوظيفي له".

وكان لافتا أن الوزير هدد موظفيه تهديدا صريحا بأنه سيستعين بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة لإدارة وتشغيل خطوط هذا المرفق الحيوي المهم، في حالة استمرار التكاسل والتخاذل، رغم قيامه بتقديم كل أنواع الدعم للقيادات والموظفين للعمل على النهوض بهيئة السكك الحديد، حسب قوله.

#وزارة_النقل تقول في بيان إنها ستستعين بشركات أجنبية حال استمر "تكاسل وتخاذل" قيادات وموظفي #السكك_الحديدية pic.twitter.com/vMPQIv7qum — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 23, 2021

جدل بشأن تصريحات الوزير

تصريحات كامل الوزير أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ورأى بعض رواد مواقع التواصل أن الوزير على حق، وأنه يحارب وحده للقضاء على الفساد المتجذر في قطاع السكك الحديد.

في المقابل رأى فريق آخر أن إخفاق كامل الوزير ثبت مرات عدة، بخاصة أنه صاحب أكبر رصيد من حوادث القطارات في تاريخ وزارة النقل، حسب زعمهم، رافضين هجومه المتكرر على مرؤوسيه وتحميلهم مسؤولية إخفاقه، دون أدنى اعتراف منه بالمسؤولية، كونه على رأس الوزارة.

لما كل يوم والتانى تلاقى حادث قطار ..يبقي فى شىء مش عادى..تحس انها مؤامرة لإفشال الوزير #كامل_الوزير pic.twitter.com/UhjJlGCH9Y — 🇪🇬abirabotaleb🇪🇬 (@abirabotaleb) June 23, 2021

#كامل_الوزير يشتكي من عدم تعاون من كبار مسؤولي السكك الحديد ومعه كل الحق.

السكك الحديد كمنظومة تدار في العالم كله بكوادر لا تقل تأهيل او كفائة عمن يديرون الطيران المدني.

ولدينا من اصغر عامل لاكبر مدير هم موظفين صفر تاهيل صفر ثقافة صفر كفاءة بالمقارنة.

لن تستقيم حتي يتم استبدالهم — Sherif Ramzy (@SherifRAyad) June 23, 2021

#كامل_الوزير الراجل ده محترم جدا وخلوق جدا ومجتهد جداً وده مزعل التنابلة اللى اسمهم موظفين وعايزين وزير يقص الشريط ويمشى انما ده راجل بينحت فى الصخر علشان يعمل منظومة كويسة وليه كل التقدير والاحترام واللى مش عاجبه يشرب من الترعة او المصرف اللى جمب بيته — Mahmoud elshakroot (@MElshakroot) June 23, 2021

سيادة الوزير /اللواء كامل الوزير انت رجل حرب وقد بدأت الحرب علي الفساد في وزارتك وواضح ان حجم الفساد اكبر مما كان معروف ولكنك في النهاية ستنتصر بإذن الله ..الحل ببتر الجذور الفاسدة والقرارات الصعبة — ziko elmasry (@zikoelmasry1) June 23, 2021

#كامل_الوزير عمال يهرتل مش لاقي شماعة ينزل عليها فشله وكل شوية بحدوتة جديدة

قطر حلوان قالك الناس بانية ع شريط القطر وتاني يوم حادثة اسكندرية قالك كل القيادات ف السكة الحديد مش متعاونة طب ياعم يبقي كده اللي حواليك مش عاوزينك ريح واستريح واستقيل — إعمل عبـــيــــيــــيـــط 2 (@mohamed_sayed43) June 23, 2021

هو مش #كامل_الوزير كان وعدنا ان حادثة سوهاج اخر حادثة وان الريس قاله لو اتكررت مش هيسيبه ؟

ايوة ايوة هو موضحش يعني ايه مش هيسيبه واضح انه مش هيسيبه يمشي من الوزارة 😂 — إعمل عبـــيــــيــــيـــط 2 (@mohamed_sayed43) June 23, 2021

كامل الوزير اشطر ظابط عندي في الجيش

وزير النجاحات

رجل لا يعرف الفشل #أقوال_مأثورة — Ahmed Hamouda 🇵🇸 (@Hamouda94_) June 23, 2021

خلاصة تصريحات كامل الوزير

الشعب هو اللي مش عارف يركب. pic.twitter.com/2kI9xeUslo — ⁦⁦fαtℳα (@fatma_6_12) June 23, 2021

امال انت لازمتك ايه ؟

ومدام انت فاشل من البدايه عملتلنا فيها جيف بيزوس ليه؟

طب ودم الناس اللى ماتت واتصابت في الحوادث اللى حصلت من أول ما سكتها فين وعند مين ؟#استقالة_كامل_الوزير_الفاشل pic.twitter.com/rXT2mll01p — gntele (@gentle25jan) June 23, 2021

كامل الوزير مش محتاج نصايح هو محتاج يتفور هو نفسه

أصل أكيد بيروح يشخط في الناس يطلب حاجات لا معقولة ولا يقبل النقاش ولا الملاحظات ولا الإحاطة والفهم حول أي موضوع ولما تحصل كوارث يطلع يزعق في برامج التوك شو

he is an incarnation of bad managers — Rehab Ouf (رحاب عوف) 💉 (@rehabouf) June 23, 2021

كامل الوزير:لن يكون هناك مكان لفاسد أو مهمل أو مقصر هو هيستقيل ولا إيه ؟؟!!#استقالة_كامل_الوزير_الفاشل — gntele (@gentle25jan) June 23, 2021

عودة الامتيازات الأجنبية

ناشطون على مواقع التواصل ومعارضون هاجموا كامل الوزير، رافضين استمراره في التنصل من مسؤوليته وإلقاء المسؤولية على الجميع، من الشعب، والعمال والموظفين، وحتى على مؤامرات إخوانية مزعومة لا تنتهي، رغم غياب الإخوان المسلمين تماما عن المشهد المصري منذ سنوات، حتى إن بعضهم طالب بالاستعانة بالإخوان في إدارة المرفق ما دام لهم كل هذا التأثير.

وألمح عدد من المعارضين إلى أن تصريحات الوزير بشأن الاستعانة بالشركات الأجنبية يجب ألا تمر مرور الكرام، مشيرين إلى أن الاستعانة بهذه الشركات في إدارة مرفق بهذه الخطورة يعيد زمن الامتيازات الأجنبية ويفتح الباب للسيطرة الأجنبية على مصر ومقدراتها.

خلاص افصلهم كلهم وعين مكانهم عساكر ولاتزعل نفسك ياحاج كامل https://t.co/EBwnknLRLc — محمد ناصر (@M_nasseraly) June 23, 2021

تفكير منطقي حول كامل الوزير

تولى مسؤولية النقل منذ 27 شهرا، وفي عهده تكررت حوادث القطارات بوتيرة أسرع، وهو يرجع هذا مرة إلى الإخوان، ومرة إلى تهالك مرفق السكة الحديد

لنقارن بـ 27 شهرا مثلها مرت قبل توليه، وأيامها كان الإخوان أقوى، والسكة كما هي،لندرك أن هناك مشكلة حدثت معه.

ماذا؟ — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) June 23, 2021

الجنرال المهيب الركن كامل الوزير- وزير النقل: الاستعانة بشركة أجنبية متخصصة لادارة السكة الحديد في حالة استمرار التكاسل!

المصدر: جريدة "الشروق" المصرية!

أهلا بسلطة الامتيازات الأجنبية! — سليم عزوز (@selimazouz1) June 23, 2021

لماذا لا تجرب يا كامل بك الوزير أن تعهد بأمور السكة الحديد الى الاخوان

ألا تعرف يا كامل بك ان هذا هو الحل البشري الوحيد

وأن الرؤساء الأربعة كانوا يؤمنون بهذا سرا أو جهرا

صلوا على رسول الله #أبوالتاريخ — د . محمد الجوادي (@GwadyM) June 23, 2021

#كامل_الوزير: سأضع عناصر الإخوان داخل القطاع بعيدا عن أي عمل يرتبط بسير القطارات مر على الانقلاب أكثر من 7 سنوات وما زال السيسي وشلته يستخدمون شماعة الإخوان في كل فشل وإخفاق كامل الوزير يدخل التاريخ بأكثر وزير حدث في عهده حوادث قطارات pic.twitter.com/j4Lb0aoLG3 — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) June 23, 2021

وشهد وزير النقل، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخط "نجع حمادي-الأقصر"، جنوب مصر، بطول 118 كيلومترا من نجع حمادي إلى الأقصر، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف لشركات عدة من كوريا الجنوبية.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 110 ملايين دولار، وسينفّذ بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان في العالم، حسب البيان.

#وزير_النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط #نجع_حمادي / #الأقصر بطول 118كم بين الهيئة القومية لـ #سكك_حديد_مصر وتحالف هيونداي روتيم – دياتيي الكوري الجنوبي. 🇪🇬 المزيد من التفاصيل على:https://t.co/9wGWnoqyxq#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/N2USFQuf2L — رئاسة مجلس الوزراء المصري (@EgyCabinet) June 23, 2021

وكان وزير النقل قرر في أبريل/نيسان الماضي إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطار في أقلّ من شهر راح ضحيتهما أكثر من 40 شخصا.

وتشهد مصر -التي تمتلك شبكة قطارات كبيرة- بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب الفوضى التي تعمّ الطرق، وجراء تقادم العربات، وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة أو مراقبة كافية.

وآخر هذه الحوادث حادثان وقعا في اليومين الماضيين، حيث شهد أول أمس الاثنين تصادما بين قطار بضائع وحافلتين لنقل العمال تسبب بوفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بمدينة حلوان، في حين اصطدم أمس الثلاثاء جرار قطار بأحد القطارات بالقرب من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، ما أسفر عن إصابة أكثر من 40 راكبا.