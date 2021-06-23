في الذكرى التسعين لشاعر النيل.. نهر مهدد وقصائد باقية

القاهرة- في هذا الأسبوع مرت الذكرى التسعون على رحيل الشاعر المصري حافظ إبراهيم، الذي اشتهر بلقب "شاعر النيل"، لكن الذكرى جاءت في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تهدد شعبها ومستقبلها بسبب سد النهضة الإثيوبي، الذي يتوقع أن يقلل حصة مصر من النهر، الذي يمثل شريان حياة بالنسبة لها.

في جنوب مصر، حيث يتسع النيل ويبدو أكثر حرية، كان مولد محمد حافظ إبراهيم على متن إحدى السفن الراسية على ضفاف النهر، لترتبط مسيرته الإبداعية التي طالت لعقود بشريان حياة المصريين.

جرت رحلة الرجل -التي استمرت نحو 60 عاما- كجريان النهر، ممتلئة بالتدفق الشعري والعذوبة الفنية والتموج بين التأليف والترجمة والنقد، وعكست أبياته شمس الحقيقة التي عشها المصريون خلال فترة الاحتلال البريطاني لبلده.

ذلك ما جعل حافظ إبراهيم يُلقب بشاعر النيل، ومثل النهر الخالد ظلت قصائده حية على ألسنة محبيه رغم مرور 90 عاما على رحيله، حيث توفي في 21 يونيو/حزيران 1932.

غير أنه -وللمفارقة- بعد قرابة 100 عام على رحيل الرجل الذي ارتبط إبداعه بالنيل، بات تدفق النهر المعتاد على أرض مصر موضع شك، مع المخاطر التي تحيط بحصة البلاد من المياه بسبب سد النهضة الإثيوبي.

شاعر ومناضل وضابط ومحامٍ.. ذكرى ميلاد #حافظ_إبراهيم الملقب بشاعر النيل pic.twitter.com/rwdz3kZh4z — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 24, 2021

البداية مع النيل

في 24 فبراير/شباط 1872، قبالة مركز ديروط بمحافظة أسيوط، ولد محمد حافظ إبراهيم فهمي، ولم يكن ذلك في منزل تقليدي، بل في "ذهبية" (مسمى شعبي يطلق على المراكب الراسية على ضفاف النيل ومصممة للعيش فيها كأنها منزل).

كان والده يعمل مهندسا بمديرية أسيوط، لكنه سرعان ما فارق الحياة، ولم يكن الابن حينها قد أتم عامه الرابع، فانتقل مع والدته إلى القاهرة، حيث بدأ رحلته التعليمية في مدرسة القلعة ثم الخديوية، إلى أن التحق بالمدرسة الحربية عام 1888، وتخرج فيها عام 1891 برتبة ملازم ثان.

ولنشاطه في مواجهة الاستعمار الإنجليزي تم فصله من عمله العسكري، حيث اتهم بتكوين جماعة سرية معادية لبريطانيا.

وعبر وساطات داخل القصر الملكي، أعيد مرة أخرى إلى العمل، لكن في وزارة الداخلية عام 1894، غير أنه ظل على موقفه الذي وصفته السلطات حينها بأنه تمرد وتمت إحالته للاستيداع.

من العمل العسكري، انتقل إبراهيم إلى المحاماة، قبل تعيينه رئيسا للقسم الأدبي بدار الكتب المصرية عام 1911، ثم تمت ترقيته إلى وكيل دار الكتب، وظل في هذا المنصب حتى أحيل إلى المعاش.

شاعر النيل

سخر حافظ إبراهيم موهبته الإبداعية ليحكي مأساة بلده خلال عقود من الأزمات السياسية والمعاناة الاجتماعية؛ فقدم العديد من القصائد التي تصف أوجاع الفقر ووحشية الاستعمار، وخدمه في ذلك تنقله -بسبب عمله- بين العديد من المدن على ضفاف النيل، ليغرق أكثر مع حكايات المصريين.

لقد كانَ فينا الظُّلمُ فوضى فهُذِّبت حواشيه حتى باتَ ظُلمًا مُنظَّما تمنُّ علينا اليومَ أن أخصبَ الثرى وأن أصبحَ المصريُّ حرًّا مُنعَّما

نضال الكلمة جعل لقب "شاعر الشعب" مستحقا في بدايات مسيرة إبراهيم، لكن سرعان ما تغير اللقب، أو لنقل تمدد ليصبح أكثر شمولا وتعبيرا عن مصر التي يرتبط وجودها بالنهر، فأصبح "شاعر النيل".

وللمفارقة لم يكتب شاعر النيل قصيدة عن النيل، ولم ينل النهر من إبداعه سوى 3 أبيات كتبها ردا على أبيات أرسلها له من المنفى صديقه الشاعر أحمد شوقي، حيث كتب:

عجبْتُ للنيل يدري أن بُلبُلَهُ … صادٍ ويسقي رُبا مصرٍ ويَسقينا والله ما طابَ للأصحابِ موردُهُ … ولا ارتَضَوا بعدكُم من عيشهم لينا لم تَنْـأ عنهُ وإن فارَقْتَ شاطِئَهُ … وقد نأَيْـنـا وإنْ كُـنّـا مُـقيـميـنا

إرث شعري

ترك شاعر النيل، الذي عُرف بثقافته الواسعة وذاكرته الصورية القوية، إرثا شعريا كبيرا يروي ظمأ محبي الشعر الحديث، ومن قصائده: اللغة العربية، والقصيدة العمرية، ما أنتِ يا مصر، وصاحب كسرى، وتساؤلات، ويا من خلقت الدمع لطفًا، ولمصر أم لربوع الشام تنتسب، وهدية من شاعر بائس.

أَيُّهَـا القَـائِمُـونَ بِـالأَمْـرِ فِيْـنَا هَـلْ نُـسَيِّــمُ وَلاَءَنَـا وَالـوِدَادَا خَفِّظُـوا جَيْشُكُـمْ وَنَامُـوا هَـنِيْئـا وَابْتَغُـوا صَيْدُكُـمْ وَجُـوبُوا البِـلادَا وَإِذَا أَعْـوَزَتْـكُـمُ ذَاتَ طَـــوْقٍ بَيْـنَ تِلْكَ الرُّبَـى فَصِيْـدُوا العِبَـادَا وَإِنَّـمَـا نَحْـنُ وَالحَـمَامُ سَــوَاءٌ لَـمْ تُغَـادِرْ أَطْـوَاقُنَـا الأَجْـيَـادَا

كما تميز شاعر النيل بسرعته في كتابة الشعر، مما جعله مواكبا بمخيلته الإبداعية لكثير من الأحداث الوطنية، وهو ما أضاف له لقب "شاعر المناسبات الخطيرة"، فمثلا كتب قصيدة "مظاهرة النساء" فور خروج مظاهرة نسائية خلال ثورة 1919، وكان مطلعها:

خرج الغـوانى يحتججــن ورحت أرقب جمعــــــــهنّه فـــإذا بهّن تخــــــــــذن من ســود الثياب شـــعارهــــــــنّه فطلــــعن مثل كــــــواكــب يسطعن فى وسط الدّجـــــنه وأخذن يجـــــتزن الطــريـــق ودار (سعد) قصـــــدهنّه

خاض إبراهيم تجارب في مجال الترجمة، حيث كان يجيد اللغة الفرنسية، فترجم رواية "البؤساء" لفيكتور هوغو، وترجم أيضا كتاب "في التربية الأولية"، واشترك مع الشاعر جبران خليل جبران في ترجمة كتاب "الموجز في علم الاقتصاد"، ومن مؤلفاته أيضا كتاب بعنوان "ليالي سطيح في النقد الاجتماعي".

الرحيل

في الساعة الخامسة من صباح 21 يونيو/حزيران 1932، رحل شاعر النيل تاركا قصائد من المؤكد أنها لن ترحل عن ألسنة محبي الشعر.

وفي رثائه كتب الشاعر أحمد شوقي أبيات تعبر عن ألمه لفقدان رفيق درب الشعر والصداقة: