البث الحي
سياسة|سوريا

سوريا.. مدافع النظام تستهدف جنودا أتراكا بإدلب وتسقط ضحايا بينهم مدنيون

تصعيد النظام يتزامن مع تنظيم منظمات إغاثية مؤتمرا صحفيا في إدلب لتسليط الضوء على تداعيات إغلاق المعابر

صورة نشرها الدفاع المدني أثناء إسعاف الضحايا في قصف استهدف أمس الثلاثاء مناطق مدنية جنوب إدلب (مواقع التواصل)
صورة نشرها الدفاع المدني أثناء إسعاف الضحايا في قصف استهدف أمس الثلاثاء مناطق مدنية جنوب إدلب (مواقع التواصل)
23/6/2021

أكد ناشطون ومصادر في المعارضة السورية أن عددا من الجنود الأتراك أصيبوا، كما قُتلت امرأة وأصيب طفلان، في قصف لقوات النظام استهدف نقطتين للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة- أن مدفعية النظام السوري استهدفت ساتر النقطة العسكرية التركية في تل بدران بريف إدلب الجنوبي؛ مما يشكل خرقا لاتفاق خفض التصعيد، ورغم سريان وقف إطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

وأكد ناشطون أن النظام تسبب لاحقا في مقتل امرأة وإصابة طفلين، عندما قصفت مدفعيته محيط النقطة التركية في مدينة الأتارب (غرب حلب).

وأضاف الناشطون أن الجيش التركي استهدف مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي بالصواريخ، ردا على القصف.

إيصال المساعدات

وتزامن هذا التصعيد من قبل النظام مع تنظيم منظمات إغاثية، بالتعاون مع الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، اليوم الأربعاء؛ مؤتمرا صحفيا في إدلب، لتسليط الضوء على تداعيات إغلاق المعابر، التي تعد المنفذ الوحيد لإدخال المساعدات إلى ملايين النازحين في شمال سوريا.

وطالب العاملون في الإغاثة بتسهيل دخول الإمدادات ووقف التصعيد، وعدم تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية إلى "أداة للابتزاز" بيد روسيا والنظام السوري.

ومنذ بداية الشهر الحالي، تستهدف قوات النظام السوري منطقة جبل الزاوية، التي تشكل آخر خطوط التماس مع قوات المعارضة، وتنتشر فيها نقاط عسكرية تابعة للجيش التركي. من جانبها ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة النظام في مناطق محاذية.

وأمس الثلاثاء، قتلت امرأة وأصيبت أخرى ورضيعة، في قصف لقوات النظام على قرية منطف (جنوبي إدلب)، وذلك بعد يوم من مقتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 4 مدنيين، جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف قريتي البارة وإحسم في جبل الزاوية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

غير أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف النار الموقع في الخامس من مارس/آذار 2020.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بالتزامن مع غارات روسية.. قتلى وجرحى في قصف للنظام السوري على بلدة إبلين بريف إدلب

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بسقوط 10 قتلى بينهم طفل وامرأة في القصف المدفعي لقوات النظام السوري على بلدة إبلين بريف إدلب شمال غربي البلاد كما شنت بالتزامن طائرات يعتقد أنها روسية غارات على قرى بإدلب.

10/6/2021
المزيد من سياسة

أفغانستان.. روسيا تحذر من حرب أهلية بعد انسحاب قوات الناتو والجيش الأميركي يواصل تسليم القواعد العسكرية

أفغان حملوا السلاح لمواجهة حركة طالبان في ولاية هيرات غربي أفغانستان (الأوروبية)

مؤتمر برلين 2.. توافق أميركي ألماني على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من ليبيا والدبيبة يتحدث عن معوقات مسيرة الانتخابات

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا (رويترز)

ناشونال إنترست: بايدن قد يندم على سحب الدفاعات الجوية من العراق والسعودية

نظام &#34;ثاد&#34; الأميركي للدفاع الجوي في الارتفاعات العالية (رويترز)

لوفيغارو: أسرار جندي من فاغنر.. الجيش السري لحروب بوتين

أعضاء من مجموعة فاغنر (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة
logo

عودة الجيش الأحمر.. خُطة بوتين لإعادة العراق إلى زمان صدام حسين

logo

تولستوي أعظم أدباء روسيا.. كيف رأى الإسلام وحِكْمة النبيّ محمد ﷺ؟

حماس تقود معركة جديدة لإنهاء حصار غزة

حماس تسعى لاستثمار نصرها في إنهاء حصار غزة (الأوروبية ـ أرشيف)

كم الحد الأقصى من الماء الذي يمكن شربه يوميا؟