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سياسة|فلسطين

بقيمة 164 مليون دولار.. الأونروا تطلق نداء للمساعدة الإنسانية في قطاع غزة

إحدى مدارس الأونروا في غزة تحولت إلى مركز إيواء للذين قصفت بيوتهم في الحرب الأخيرة (غيتي)
إحدى مدارس الأونروا في غزة تحولت إلى مركز إيواء للذين قصفت بيوتهم في الحرب الأخيرة (غيتي)
23/6/2021

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نداء للمساعدة الإنسانية في قطاع غزة، بقيمة 164 مليون دولار، في أعقاب ما وصفتها بالأعمال العدائية التي عاشها القطاع في مايو/أيار الماضي.

وقال القائم بأعمال مدير عمليات الأونروا في غزة، سام روز، إن الوكالة ستبدأ مطلع الشهر المقبل صرف تعويضات مالية لأسر النازحين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف أن وكالته أطلقت نداء لجمع 164 مليون دولار من الآن حتى نهاية العام الجاري لتلبية الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار والحاجات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين.

وأكد أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة شهدت تدهورا واضحا جرّاء استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الـ15 على التوالي، والمواجهة العسكرية الأخيرة التي اندلعت الشهر الماضي.

وبيّن أن الوكالة ستشرع في تنفيذ برامج عدة في قطاع غزة، ضمن حالة الطوارئ.

وقال إن أول هذه البرامج هو تغطية المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، وإعادة إعمار وإصلاح المنازل المتضررة، فضلا عن دعم العائلات التي ما زالت في مراكز الإيواء.

وأشار إلى إطلاق برنامج للدعم النفسي، من خلال إقامة المخيمات الصيفية التي سيستفيد منها نحو 150 ألف طالب بغزة في يوليو/تموز المقبل، وكذلك العائلات الموجودة في مراكز الإيواء.

ولفت إلى أن نحو 50 عائلة ما زالت تقيم في مراكز الإيواء (مدارس تابعة للأونروا) بمدينة غزة.

وحسب الأونروا، فإن عدد المنازل التي تضررت بالكامل أو بصورة بليغة جدا جراء العدوان الأخير بلغ نحو 1400 منزل، في حين قدّرت أعداد الوحدات السكنية المتضررة بصورة جزئية بنحو 14 ألفا.

وتعتزم الأونروا، ضمن برنامج الطوارئ، توزيع نحو ألفي دولار، في يوليو/تموز المقبل، على كل عائلة فقدت منزلها بالكامل أو تضرر ضررا بليغا.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وانتقل التوتر إلى قطاع غزة، حيث شنّت قوات الاحتلال عدوانا واسعا، بدءا من 10 مايو/أيار، استمر 11 يوما، وأسفر عن استشهاد وجرح المئات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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