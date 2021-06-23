اليمن.. التحالف يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت السعودية والجماعة تتهمه بشن 15 غارة

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء تدمير 4 طائرات مُسيّرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية، في ثالث هجوم خلال 24 ساعة، في حين اتهم الحوثيون التحالف بشنّ 15 غارة على مواقعهم في اليمن.

وقال التحالف، في بيان، إن الدفاعات الجوية التابعة له اعترضت ودمّرت 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

وتابع "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

وهذا هو الهجوم الثالث من نوعه الذي يعترضه التحالف في أقل من 24 ساعة، إذ أعلن قبل ساعات اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه ‎جازان (جنوب غربي المملكة)، في حين دمّر أخرى أُطلقت تجاه منطقة خميس مشيط، مساء أمس الثلاثاء.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن التحالف شنّ 15 غارة على مواقع في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين، حيث تدور معارك منذ أسابيع.

والجمعة قالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثي شنّت 128 ضربة بطائرات مسيّرة، وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، مقابل إعلانات من التحالف الذي تقوده المملكة، عن إحباط هذه الهجمات.