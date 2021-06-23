مصر تعين سفيرا "فوق العادة" لدى قطر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مرسوما بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، منتصف العام 2017، التي أسدل الستار عليها في قمة العلا بالسعودية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، فقد تضمن المرسوم تعيين عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيرا فوق العادة لدى الدوحة.

كذلك شمل المرسوم تعيين محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا، بدلا لسلفه أسامة عبد الخالق، في حين عُيّن السفير عبد الخالق ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حسب المصدر ذاته.

وهذه المرة الأولى التي تعيّن فيها القاهرة سفيرا لدى الدوحة، منذ بداية الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية خطوات إيجابية متتالية بعد قمة العلا التي انعقدت بمدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، وتمخضت عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

وشملت خطوات تحسن العلاقات المصرية القطرية في الأيام الأخيرة تبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين، ودعوات متبادلة لزعيمي البلدين للزيارة.