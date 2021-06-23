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سياسة|مصر

الصحافة الإسرائيلية: مصر ترفض طلب إسرائيل إرسال عناصر أمن لتأمين سائحيها في سيناء

شرطي مصري في معبر طابا يفحص جوازات سفر السياح الإسرائيليين (رويترز)
شرطي مصري في معبر طابا يفحص جوازات سفر السياح الإسرائيليين (رويترز)
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202112:12 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "صعوبات تواجه المباحثات بين مصر وإسرائيل لإعادة تشغيل رحلات جوية بين إسرائيل ومدينة شرم الشيخ المصرية".

وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن القاهرة رفضت طلبا إسرائيليا، بوجود عناصر أمن إسرائيليين مسلحين على الأراضي المصرية، لتأمين الأفواج السياحية.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل تريد أن يرافق عناصر الأمن الإسرائيليون الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى المنتجع المصري.

وكان وفد أمني إسرائيلي رفيع قد وصل شرم الشيخ على البحر الأحمر أمس الثلاثاء، حيث يواصل هناك مباحثات مع السلطات المصرية من أجل ترتيب إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين إسرائيل ومصر.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الطلب الإسرائيلي، كما لم تعلن القاهرة رسميا عن وصول الوفد الإسرائيلي.

وتوقفت الرحلات الجوية بين إسرائيل وسيناء منذ 2015 بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

وعادة ما يسافر مئات آلاف السياح الإسرائيليين إلى سيناء، وبخاصة شرم الشيخ.

وكانت تل أبيب قد أعادت في مارس/آذار الماضي فتح معبر طابا الحدودي البري بين إسرائيل ومصر.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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