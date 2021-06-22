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سياسة|إيران

مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.. إيران تؤكد التفاهم على نقاط الخلاف الرئيسة وترجح أن المرحلة المقبلة ستكون الأخيرة

ربيعي تحدث عن مسوّدة اتفاق تم التوصل إليها في جميع اللجان الفنية بفيينا، وتحتاج لقرار سياسي يجيزها (الأوروبية)
ربيعي تحدث عن مسوّدة اتفاق تم التوصل إليها في جميع اللجان الفنية بفيينا، وتحتاج لقرار سياسي يجيزها (الأوروبية)
22/6/2021

أعلنت إيران أنه تم التوصل إلى تفاهم على نقاط الخلاف الرئيسة في المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وقالت إن المرحلة المقبلة من المحادثات قد تكون الأخيرة.

فقد قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن هناك مسوّدة واضحة للاتفاق تم التوصل إليها في جميع اللجان الفنية، وتحتاج لاتخاذ قرار سياسي واضح من قبل جميع الأطراف.

وأضاف ربيعي "لقد تم التوافق بين الطرفين بشأن الخلافات المهمة، وتم إعداد الوثائق اللازمة، ودُونت نصوص واضحة من قبل جميع لجان التفاوض. وما تبقى فإنه بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى التفاوض"، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وأوضح المتحدث الإيراني أن من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة من محادثات فيينا هي الأخيرة.

سياسات إيرانية عامة

وعن التأثير المحتمل لتولي حكومة جديدة السلطة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا خلفا للرئيس حسن روحاني، ذكّر ربيعي بتصريحات رسمية سابقة بأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا ترتبط بالسياسة الداخلية للبلاد ونتائج الانتخابات؛ بل تجري في إطار ما وصفها بالسياسات العامة للبلاد طبقا لتوجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي والجهات العليا.

كما قال إن حكومة روحاني آلت على نفسها أن تمضي في المفاوضات على أساس تأمين الحد الأعلى من المصالح الوطنية، مضيفا أنه في حال التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها، فإن الحكومة الحالية ستتخذ الخطوة القادمة بالتنسيق مع الجهات العليا، ولن تنتظر تشكيل الحكومة القادمة.

وفي الأيام القليلة الماضية، تحدث مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم الرئيس روحاني، عن بلوغ مفاوضات فيينا مرحلة "وضع اللمسات الأخيرة" على اتفاق محتمل، قد يفضي إلى إحياء اتفاق عام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى.

لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن الاتفاق ما يزال بعيدا، مؤكدين في الأثناء على أن المحادثات تصب في صالح بلادهم، وإن الخيار الدبلوماسي كفيل بمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

يذكر أن مفاوضات فيينا انطلقت في أبريل/نيسان الماضي بمشاركة الدول الموقعة على اتفاق عام 2015، بما فيها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب؛ لكن المحادثات بين الأميركيين والإيرانيين بالعاصمة النمساوية تدور بشكل غير مباشر، وستكون الجولة المقبلة هي السابعة.

التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني

في الأثناء، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بعد لقائه بنظيره النمساوي في فيينا، إن هناك حاجة للتأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

وشدد بن فرحان على ضرورة استمرار محادثات الاتفاق النووي في فيينا.

ومؤخرا، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا تحدثت فيه عن وجود جزيئات لمواد نووية في 3 مواقع دخلها مفوضو الوكالة، وطلبت تفسيرات من طهران، ولاحقا تبنى الطلب كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أن مدير الوكالة الذرية، رافائيل غروسي، حذر مطلع يونيو/حزيران الجاري من أن برنامج إيران النووي وصل إلى مستوى عال من تخصيب اليورانيوم، وبات قريبا من مرحلة إنتاج سلاح نووي.

وردت إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتقاد الوكالة واتهامها بأنها مسيسة، في وقت يكرر المسؤولون الإيرانيون أنه لا نية لبلادهم في حيازة سلاح نووي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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