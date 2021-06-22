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سياسة|مصر

نقل السكان أم القضبان؟ مغردون ينتقدون معالجة وزير النقل لحوادث القطارات بمصر

تتجاور مساكن الأهالي مع مسار السكك الحديدية في مناطق عديدة بمصر (الجزيرة نت)
تتجاور مساكن الأهالي مع مسار السكك الحديدية في مناطق عديدة بمصر (الجزيرة نت)
عبد الله حامد
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202109:47 PM (مكة المكرمة)

القاهرة- على مدى أكثر من 9 آلاف كيلومتر، تمتد سكك حديد مصر، وتشق بعض خطوطها أواسط المدن والقرى، وتخلف قطاراتها مزيدا من الضحايا كل حين، كانت آخرهم عاملتان بمصنع ملابس بمنطقة حلوان، أمس الاثنين، ثم 40 مصابا، اليوم الثلاثاء، في حادث ثان بالإسكندرية، ليبلغ إجمالي مصابي الحادثتين نحو 66 مصابا، بحسب بيانات رسمية.

ولم تعد حوادث القطارات في مصر خبرا صادما بعد توالي وقوعها، لدرجة أنه لا يمر شهر إلا وتقع حادثة، وتقارب الزمن حتى بات الفاصل بين آخر حادثين أقل من 24 ساعة.

غير أن المثير في حادث الأمس بحلوان (جنوبي القاهرة)، أن وزير النقل كامل الوزير، وهو ضابط كبير سابق بالجيش، خرج عقب الحادث ليبشر المصريين بالحل، الذي أمره به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ضرورة وسرعة نقل البيوت المجاورة لخطوط السكك الحديدية، والتي تبعد عنها 15 مترا أو أقل.

هذا التصريح كان مثيرا لدهشة عديد من المغردين، وبعضهم تلقاه بمزيد من السخرية، فمن زار مصر وركب قطاراتها، وأتيح له النظر من نوافذها، يعلم أن نوافذ البيوت تكاد تصافح نوافذ القطارات، إذ تخترق خطوط السكك الحديدية البلاد طولا وسط مناطق، ولا يفصل البيوت عن خط السكة الحديد في العديد من المناطق سوى بضعة أمتار فقط.

 

 

وقال ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إن كلام وزير النقل يعني تشريد مئات الآلاف من المواطنين، وإزالة عشرات الآلاف من البيوت الواقعة على جانبي خطوط السكة الحديد البالغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، فيما يشكك بعضهم في نوايا الحكومة بأنها تريد نزع مزيد من الأراضي للاستفادة من أسعارها المرتفعة.

كما سخر مغردون من قرار تشكيل لجنة لدراسة حوادث القطارات الأخيرة، التي تراكمت أمامها ملفات الحوادث، وطالب مغردون الحكومة بتنفيذ الحل الأفضل، وهو نقل خطوط السكك الحديدية إلى أطراف المدن.

وقال وزير النقل إن السيسي وجّه بإعادة تخطيط منطقة كفر العلو، التي وقع الحادث بها، وتوفير شقق ملائمة وبديلة للسكان، موضحا سر هروب سائق القطار، ومؤكدا أن المخطئ ستتم محاسبته، كما سيتم إجراء تحليل مخدرات للسائق.

 

 

 

 

 

وأكد مغردون أن تكرار حوادث القطارات بوتيرة مستمرة ومتسارعة مؤخرا يستوجب مساءلة سريعة للمسؤولين، مؤكدين أن الفشل في إدارة هذا المرفق الحيوي المهم غير مقبول، لا سيما أن كل حادثة تخلف عشرات الضحايا في كل مرة بدون أي تحسن يذكر لتوفير الأمان للمسافرين.

وتعد سكة الحديد الأكبر في مجال خدمات النقل سواء الركاب أو البضائع، وتعتبر هي العمود الفقري لنقل الركاب في مصر، حيث تنقل نحو 500 مليون راكب سنويا (حوالي 1.4 مليون راكب يوميا)، بالإضافة إلى نقل 6 ملايين طن من البضائع سنويا.

بدوره، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، بسرعة تحقيق وكشف ملابسات حادث قطار حلوان، الذي راح ضحيته عمال تابعون لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان، مشددا على أهمية سرعة تعويض الضحايا.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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بينما يطالب مصريون بإقالة وزير النقل إثر تزايد حوادث القطارات، لام الوزير من وصفهم بالعناصر المتطرفة داخل الوزارة وفي مرافق السكك الحديدية، وهو ما سخر منه مغردون واعتبروه محاولة للتهرب من المسؤولية.

26/4/2021
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