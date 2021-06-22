نقل السكان أم القضبان؟ مغردون ينتقدون معالجة وزير النقل لحوادث القطارات بمصر

القاهرة- على مدى أكثر من 9 آلاف كيلومتر، تمتد سكك حديد مصر، وتشق بعض خطوطها أواسط المدن والقرى، وتخلف قطاراتها مزيدا من الضحايا كل حين، كانت آخرهم عاملتان بمصنع ملابس بمنطقة حلوان، أمس الاثنين، ثم 40 مصابا، اليوم الثلاثاء، في حادث ثان بالإسكندرية، ليبلغ إجمالي مصابي الحادثتين نحو 66 مصابا، بحسب بيانات رسمية.

ولم تعد حوادث القطارات في مصر خبرا صادما بعد توالي وقوعها، لدرجة أنه لا يمر شهر إلا وتقع حادثة، وتقارب الزمن حتى بات الفاصل بين آخر حادثين أقل من 24 ساعة.

غير أن المثير في حادث الأمس بحلوان (جنوبي القاهرة)، أن وزير النقل كامل الوزير، وهو ضابط كبير سابق بالجيش، خرج عقب الحادث ليبشر المصريين بالحل، الذي أمره به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ضرورة وسرعة نقل البيوت المجاورة لخطوط السكك الحديدية، والتي تبعد عنها 15 مترا أو أقل.

هذا التصريح كان مثيرا لدهشة عديد من المغردين، وبعضهم تلقاه بمزيد من السخرية، فمن زار مصر وركب قطاراتها، وأتيح له النظر من نوافذها، يعلم أن نوافذ البيوت تكاد تصافح نوافذ القطارات، إذ تخترق خطوط السكك الحديدية البلاد طولا وسط مناطق، ولا يفصل البيوت عن خط السكة الحديد في العديد من المناطق سوى بضعة أمتار فقط.

وقال ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إن كلام وزير النقل يعني تشريد مئات الآلاف من المواطنين، وإزالة عشرات الآلاف من البيوت الواقعة على جانبي خطوط السكة الحديد البالغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، فيما يشكك بعضهم في نوايا الحكومة بأنها تريد نزع مزيد من الأراضي للاستفادة من أسعارها المرتفعة.

كما سخر مغردون من قرار تشكيل لجنة لدراسة حوادث القطارات الأخيرة، التي تراكمت أمامها ملفات الحوادث، وطالب مغردون الحكومة بتنفيذ الحل الأفضل، وهو نقل خطوط السكك الحديدية إلى أطراف المدن.

وقال وزير النقل إن السيسي وجّه بإعادة تخطيط منطقة كفر العلو، التي وقع الحادث بها، وتوفير شقق ملائمة وبديلة للسكان، موضحا سر هروب سائق القطار، ومؤكدا أن المخطئ ستتم محاسبته، كما سيتم إجراء تحليل مخدرات للسائق.

أتقوا الله في أرواح الناس / الله يرحمهم #قطار_حلوان pic.twitter.com/7Kz757FWbe — عم أيوب (@am_ayoup) June 22, 2021

حادث قطار حلوان أمس واليوم حادث قطار الاسكندريه

واضح كدا بأننا داخلين علي ايام

نتمني تكون سودا

ولا تتخطي السواد

ليه لما قطار يعمل حادثه الناس بتتلم عليه زي مايكون حرامي وقع في ايدهم

ياريت نعتاد علي الكوارث ونعتبرها جزء من حياتنا اليوميه

روتين يعني

ننمام علي حادث ونستيقظ علي حادث pic.twitter.com/6QL69qfJo8 — سهم مصر (@MasrSahm) June 22, 2021

إزالة بيوت الناس من جنب خط السكة الحديد لأن قطار دهس اتوبيس عمال، طيب ما ينقلوا خطوط السكك الحديد لطراف الوادي والدلتا أسهل وأفضل ويساهم في تعمير الصحرا؟

أول تعليق#حادث_قطار_حلوان — hanan hanin (@HaninMasry) June 22, 2021

وأكد مغردون أن تكرار حوادث القطارات بوتيرة مستمرة ومتسارعة مؤخرا يستوجب مساءلة سريعة للمسؤولين، مؤكدين أن الفشل في إدارة هذا المرفق الحيوي المهم غير مقبول، لا سيما أن كل حادثة تخلف عشرات الضحايا في كل مرة بدون أي تحسن يذكر لتوفير الأمان للمسافرين.

وتعد سكة الحديد الأكبر في مجال خدمات النقل سواء الركاب أو البضائع، وتعتبر هي العمود الفقري لنقل الركاب في مصر، حيث تنقل نحو 500 مليون راكب سنويا (حوالي 1.4 مليون راكب يوميا)، بالإضافة إلى نقل 6 ملايين طن من البضائع سنويا.

حادث قطار جديد في حلوان ، بالقاهرة ، في إنجاز جديد لسيادة الفريق ، ومصرع وإصابة ثمانية مواطنين ، قلنا أن الإدارة العسكرية للشؤون المدنية فاشلة ، قلنا أن حكم العسكر لعنة — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 21, 2021

أتقوا الله في أرواح الناس / الله يرحمهم #قطار_حلوان pic.twitter.com/7Kz757FWbe — عم أيوب (@am_ayoup) June 22, 2021

#قطار_حلوان يدهس حافلة عمال وقتلى وجرحى فى الحادث ..

إلى الله المشتكى 👆😭 pic.twitter.com/c7Ao7BtZ7q — صور أم الدنيا | شحاته العوامرى (@shataelawamry) June 21, 2021

حادث مروع

قطار بضائع يصطدم أتوبيس وميكروباس في حلوان.

حوادث السكة الحديد في الشهور الأخيرة صارت متكررة بوتيرة سريعة لم يسبق لها مثيل منذ إنشاء هذا المرفق.

إنه أمر يستحق التوقف والتساؤل ثم المحاسبة.

أرواح الناس غالية. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) June 21, 2021

بدوره، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، بسرعة تحقيق وكشف ملابسات حادث قطار حلوان، الذي راح ضحيته عمال تابعون لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو في حلوان، مشددا على أهمية سرعة تعويض الضحايا.