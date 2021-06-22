في إثيوبيا واليمن ودول أخرى.. برنامج الغذاء العالمي يطالب العالم بإنقاذ عشرات الملايين من المجاعة

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لإنقاذ 41 مليون شخص، باتوا على حافة المجاعة، موضحا أن إنقاذ هؤلاء يتطلب تمويلا يصل إلى 6 مليارات دولار أميركي.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، في بيان، "لدينا 4 بلدان توجد فيها ظروف تشبه المجاعة، وهي المرحلة الخامسة المصنفة على أنها (كارثة)، وهي إثيوبيا ومدغشقر وجنوب السودان واليمن"، حيث يعاني في هذه الدول 584 ألف شخص، بينما تعد نيجيريا وبوركينا فاسو مصدر "قلق خاص".

وأضاف بيزلي "أريد أن أؤكد مدى سوء الوضع اليوم، فهناك أيضا 41 مليون شخص في 43 دولة يطرقون باب المجاعة (المرحلة 4/الطوارئ)، مشيرا إلى أن "أقل صدمة ستدفعهم إلى الهاوية".

وتابع المسؤول الأممي أن "ثمن الوصول إلى الـ41 مليون شخص 6 مليارات دولار، ونحن بحاجة إلى التمويل الآن".

وتركز جهود البرنامج على تقديم المساعدات الطارئة، والإغاثة والتأهيل، والمعونة الإنمائية والعمليات الخاصة، وتجري ثلثا أعماله في البلدان المتضررة من النزاعات، حيث يكون الناس على الأرجح أكثر عرضة لنقص التغذية 3 أضعاف مقارنة بمن يعيشون في بلدان خالية من النزاعات.

وقبل أسبوع، عقدت الأمم المتحدة جلسة مغلقة بشأن إقليم تيغراي في إثيوبيا، حيث تحدث بيزلي وعدة مسؤولين عن معاناة 350 ألف شخص من الجوع هناك، كما حذروا من وقوع مليوني شخص في أقاليم تيغراي وعفر وأمهرة في براثن الجوع قريبا.

وفي الشهر الماضي، حذّر المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) من أن "5.1 ملايين شخص يكافحون المجاعة" في حوض بحيرة تشاد، وذلك في "أسوأ زيادة تسجل منذ 4 سنوات".