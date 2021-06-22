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سياسة|يمن

عشرات القتلى في معارك ضارية بمأرب والسعودية تؤكد حرصها على وقف الحرب باليمن وتتهم الحوثيين

قوات حكومية يمنية في جبهة القتال مع الحوثيين بمأرب (الأوروبية)
قوات حكومية يمنية في جبهة القتال مع الحوثيين بمأرب (الأوروبية)
22/6/2021

قتل العشرات في معارك جديدة ضارية بين الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة مأرب، في حين أكدت السعودية أن جماعة الحوثي رفضت الاستجابة لمساعي وقف إطلاق النار في اليمن.

فقد قالت مصادر عسكرية يمنية إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا اليوم الثلاثاء خلال مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني مسنودة بمن تسميهم المقاومة الشعبية، ومسلحي الحوثيين في مناطق شمال غربي محافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن الحوثيين شنّوا هجوما كبيرا على مواقع الجيش في وادي حلحلان ومنطقة الجفرة غربي مديرية رَغْوان.

كذلك أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش تمكنت من صدّ الهجوم بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية أن الاشتباكات يومي الاثنين والثلاثاء أسفرت عن مقتل 63 من المسلحين الحوثيين و27 من قوات الحكومة اليمنية.

ووسط المعارك المستمرة، أفادت وسائل إعلام حوثية بأن طيران التحالف الذي تقوده السعودية نفذ اليوم 27 غارة في مناطق رغوان وصرواح بمحافظة مأرب.

طائرة حوثية مسيرة من طارز "صماد 3" (رويترز)

اعتراض طائرة مفخخة

ميدانيا أيضا، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت اليوم طائرة مفخخة دون طيار أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف -في بيان- إن الحوثيين مستمرون في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

فيصل بن فرحان أكد أن بلاده حريصة على وقف الحرب (غيتي)

مبادرة سعودية ورفض حوثي

سياسيا، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن الرياض قدمت مبادرة بشأن اليمن تقوم على أساس وقف إطلاق النار، ولكنه أكد أن هذه المبادرة لم تلق استجابة من قبل الحوثيين.

وأضاف بن فرحان في تصريحات أدلى بها خلال زيارته العاصمة النمساوية فيينا أن بلاده حريصة على وقف الحرب والتحول إلى مسار سياسي، بيد أنه أشار إلى أن ذلك لا يحظى بموافقة من الجانب الحوثي.

وشهدت المنطقة أخيرا حراكا دبلوماسيا مكثفا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية، ولكن لم يسفر الحراك عن تقدم ملموس.

والأسبوع الماضي أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بإخفاق جهوده في وضع حد للحرب الدائرة في اليمن، وذلك في ختام مهمة استمرت 3 سنوات.

اعتصام سابق لجرحى الجيش اليمني في تعز احتجاجا على عدم اهتمام الحكومة بهم (الجزيرة)

جرحى الحرب يتظاهرون

على صعيد آخر، تظاهر جرحى الحرب في مدينة تعز اليمنية اليوم للتنديد بما وصفوه بإهمال علاج الجرحى من قبل الحكومة والرئاسة في البلاد.

ورفع الجرحى المشاركون في المظاهرة شعارات تندد باحتجاز المخصصات المالية لهم في البنك المركزي ووزارة المالية في عدن ووقف البرنامج العلاجي لهم.

وطالب هؤلاء الحكومة بسرعة إطلاق المبالغ المحتجزة منذ أكثر من عامين، ووضع حلول جذرية لمعاناتهم.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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