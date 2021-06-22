أفغانستان.. واشنطن تدعم محادثات الدوحة وتعلن اكتمال نصف عملية الانسحاب والأمم المتحدة تعد القرار هزة للنظام السياسي

قال وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار إن انسحاب القوات الأجنبية سيكتمل في أسبوعين، معتبرا أنه "سيتضح للجميع أن طالبان لن تفي بالتزاماتها"

قالت الممثلة الأممية الخاصة لأفغانستان خلال جلسة لمجلس الأمن إن سحب القوات الدولية هز البلاد، داعية لضغوط دولية نحو التفاوض، واعتبر الرئيس الأفغاني أشرف غني أن تصعيد حركة طالبان خطأ، كما أعلن الجيش الأميركي إكمال نصف عملية الانسحاب، تزامنا مع تقدم طالبان ميدانيا.

وخلال الجلسة الخاصة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قالت الممثلة الأممية إن الإعلان عن سحب جميع القوات الدولية أدى لهزة في النظام السياسي الأفغاني، مضيفة أن "على مجلس الأمن بذل قصارى جهده لدفع الأطراف نحو المفاوضات ونبذ الحرب".

ومن جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه يحترم قرار الرئيس الأميركي جو بادين بسحب قواته من أفغانستان، وإن التركيز الآن على الفصل الجديد من علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وتحقيق السلام والازدهار، حسب تعبيره.

ودعا غني حركة طالبان إلى قبول ما وصفها بإرادة الشعب، وقال إن "علينا أن نتخذ قرارات جماعية وأن نتحرك معا"، مشيرا إلى أنه يبحث عن شركاء وليس عن القيادة وأنه ليس مهتما بالسلطة وعلى استعداد لدفع الانتخابات إلى الأمام.

واعتبر الرئيس الأفغاني أن تصعيد العنف خطأ وأن المسار السياسي "على الطاولة وله مكان في مفاوضات الدوحة"، مؤكدا جدية حياد بلاده، كما دعا جيران أفغانستان للاطمئنان بأنها لن تصبح أرضا للمنافسة السلبية.

ومن المقرّر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض الجمعة الرئيس غني وكبير مفاوضي حكومته في المفاوضات مع طالبان عبد الله عبد الله.

بدوره، قال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار إن انسحاب القوات الأجنبية سيكتمل في أسبوعين، معتبرا أنه "سيتضح للجميع أن طالبان لن تفي بالتزاماتها"، ودعا المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذه لإقناع طالبان بالوفاء بالتزاماتها.

واعتبر أتمار أن الصراع طويل الأمد الذي تتبناه طالبان سيشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لأفغانستان، ولكن أيضا لجيرانها في المنطقة والمجتمع الدولي ككل.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إنشاء آلية مراقبة دولية للتحقق من تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يجب أن يكون على رأس أولويات دبلوماسية بلاده الدولية خلال الجولة الثالثة من محادثات السلام في الدوحة.

ومن ناحيته، قال وحيد عمر مستشار الرئيس الأفغاني إن حالة من القلق تسود بين الأفغان بسبب التطورات الأمنية في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن القوات الحكومية تستطيع السيطرة على الوضع.

وأضاف عمر أنه لا يمكن تبرير الحرب في أفغانستان بعد بدء الانسحاب الأميركي، وتابع "لكن حركة طالبان صعّدت عملياتها".

كما قال عمر إن الحكومة الأفغانية توقعت أن تركز طالبان على المفاوضات لا على الحرب، مضيفا أن الحركة لم تقدم حتى الآن رؤيتها بخصوص إقامة حكومة إسلامية.

وقال ناصر شديد مراسل الجزيرة في كابل إن الحكومة ترغب في بقاء القوات الأميركية لمساعدتها في مواجهة طالبان، مشيرا إلى القلق الحكومي والشعبي في العاصمة من احتمال تقدم الحركة للسيطرة عليها.

وزير الخارجية الأفغاني: سيتضح للجميع أن طالبان لن تفي بالتزاماتها​​​​​​​ (وكالة الأناضول)

تقدم طالبان

وفي موازاة الانسحاب الأميركي، تحقق طالبان تقدما ميدانيا على حساب القوات الأفغانية منذ الشهر الماضي.

وسيطرت طالبان، اليوم الثلاثاء، على معبر شير خان، أبرز معبر حدودي مع طاجيكستان في شمال أفغانستان والذي يربط البلاد ببقية آسيا الوسطى، وكذلك على المناطق المؤدية إلى قندوز، كبرى مدن شمال شرق البلاد، وفقا لمسؤولين محليين.

وأكد العضوان في المجلس المحلي عمر الدين والي وخالد الدين حكمي لوكالة فرانس برس أنه تمت "السيطرة على معبر" على بعد 50 كيلومترا شمال قندوز.

في سياق متصل، أفادت شركة الكهرباء الأفغانية أن التيار الكهربائي انقطع عن العاصمة كابل وعشر مقاطعات أخرى نتيجة الاشتباكات المستمرة في مقاطعة بغلان شرقي البلاد.

وأضافت الشركة في بيان أن المستشفيات ومصانع الأكسجين تزوَّد الآن بالكهرباء من مصادر محلية، موضحة أنها تعمل على توفير الكهرباء للمشتركين في المناطق السكنية لساعات محدودة.

محادثات الدوحة

من ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي إن واشنطن تحث جميع الأطراف الأفغانية على الانخراط بشكل هادف في المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية، كما أنها تواصل دعم العملية الدبلوماسية المستمرة في الدوحة.

وشدد برايس على أن حركة طالبان مسؤولة عن الكثير من أعمال العنف التي شهدتها أفغانستان خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

وأكد المتحدث أن العالم لن يقبل حكومة في أفغانستان تقوم على العنف، وأنه ينبغي على أي حكومة في المستقبل احترام حقوق الإنسان، حسب تعبيره.

الانسحاب الأميركي

من جهة أخرى، قالت القيادة الأميركية الوسطى مساء اليوم "سلمنا 6 منشآت عسكرية لوزارة الدفاع الأفغانية ونتوقع تسليم المزيد في المستقبل".

وأوضحت القيادة الأميركية الوسطى أنه اكتمل حتى الآن أكثر من 50% من عملية الانسحاب من أفغانستان.

وأمس الاثنين، عقد المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن "مرونة في المواقف" في ظل التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان، مؤكدا أن الانسحاب قد يتباطأ إذا واصلت طالبان تحقيق مكاسب في جبهات عدّة.

في الوقت نفسه، شدد كيربي على أن "هناك شيئين لم يتغيّرا: أولاً، سننجز الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي، وثانيا، سيتمّ ذلك بحلول مطلع سبتمبر/أيلول، وفقا لما أمر بذلك القائد الأعلى" للقوات المسلّحة الرئيس جو بايدن.

ولفت كيربي إلى أن الجيش الأميركي سيواصل تقديم إسناد جوي للقوات الأفغانية، لكنه شدّد على أن هذا الدعم لن يستمر على حاله حتى اليوم الأخير للوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصادر أن مسؤولي الأمن القومي الأميركيين سيعقدون، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث الانسحاب العسكري من أفغانستان.

كيربي: سننجز الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان باستثناء تلك التي ستبقى لحماية الوجود الدبلوماسي (الأوروبية)

خطر الانتقام

على صعيد آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الآلاف من الأفغان الذين عملوا لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" (CIA) معرضون لخطر الانتقام من قبل حركة طالبان عندما يكتمل انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان.

وأضافت الصحيفة أن الذين تعاونوا مع وكالة الاستخبارات يجدون صعوبة في الانضمام إلى برنامج التأشيرات المصمم لنقل أفراد إلى الولايات المتحدة كانوا قد عملوا لصالح الحكومة الأميركية في الخارج.

ووفقا للصحيفة فإن أولئك المتعاونين لم يوقعوا عقودا وكانوا يتعاملون مع مشرفين أميركيين أخفوا أسماءهم الحقيقية، حيث يتطلب الحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة تفاصيل مثل نسخ من العقود والشهادات وأسماء المشرفين وعناوينهم.