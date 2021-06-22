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سياسة|مصر

للمرة الثانية خلال أيام.. وفد أمني إسرائيلي يتوجه إلى مصر لبحث قضية أسرى الاحتلال في غزة

الأسرى الإسرائيليون لدى المقاومة الفلسطينية في غزة (الصحافة الإسرائيلية)
الأسرى الإسرائيليون لدى المقاومة الفلسطينية في غزة (الصحافة الإسرائيلية)
22/6/2021-|آخر تحديث: 22/6/202103:12 PM (مكة المكرمة)

ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن وفدا أمنيا إسرائيليا توجه، اليوم الثلاثاء، إلى مصر للمرة الثانية خلال أيام.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن اللقاء سيعقد في مدينة شرم الشيخ، وستتناول المحادثات بين الجانبين المصري والإسرائيلي قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الوفد يضم ممثلين عن وزارة المخابرات والأمن الوطني، وأجهزة أمنية أخرى.

ولم يصدر تعقيب عن السلطات المصرية بشأن هذه الزيارة.

والأسبوع الماضي، عقد وفد أمني إسرائيلي لقاء مع المسؤولين المصريين في القاهرة، ولم تصدر أي تفاصيل حول ما جرى في الاجتماع.

كما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، في اتصال هاتفي، إلى ضرورة تحريك الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإطلاق عملية تفاوضية شاملة، بما يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن المباحثات ستتناول أيضا ترتيبات استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وكانت الرحلات الجوية بين إسرائيل وسيناء قد توقفت، إثر جائحة كورونا مطلع العام الماضي.

وعادة ما يسافر مئات آلاف السياح الإسرائيليين إلى سيناء، وبخاصة شرم الشيخ.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعادت في شهر مارس/آذار الماضي، فتح معبر طابا الحدودي البري بين إسرائيل ومصر.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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