مقال بواشنطن بوست: تاريخ العبودية في أميركا ما زال يتردد صداه حتى يومنا هذا

ليس ثمة لحظة بعينها تنسَّم فيها السود عبير الحرية في الولايات المتحدة، فعندما وقّع الرئيس أبراهام لينكولن إعلان تحرير العبيد في الأول من يناير/كانون الثاني 1863، لم تنقشع الغيوم ولم ترسل الشمس أشعة الحرية ولم تُفك أغلال العبودية التي ظلت مصفّدة قرابة ربع قرن من الزمان.

بهذه العبارات استهلت الكاتبة جيليان بروكيل مقالها بصحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) تعليقا على توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الماضي قرارا يقضي بجعل 19 يونيو/حزيران من كل سنة عطلة فدرالية لإحياء ذكرى انتهاء العبودية.

وينص القانون على اعتبار ما يسمى "جونتينث"، وهي كلمة تجمع بين اسم شهر يونيو وتاريخ 19 منه، عطلة رسمية.

ومع أنه ليس هناك موعد محدد يمكن اعتباره اللحظة التي تحرر فيها العبيد بالولايات المتحدة، فإن الكاتبة تستشهد بمقولة المؤرخة الأميركية إيمي موريل تايلور، إن ذلك لا يمنع من الإقرار بدور لينكولن في هذا الصدد.

وتقول تايلور إن إصدار لينكولن إعلان تحرير العبيد "محفور في ذاكرتنا الوطنية، ففي الأول من يناير/كانون الثاني نال المستعبدون حريتهم".

بيد أن الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك بنظر بروكيل، ذلك أن ملايين الأميركيين حصلوا على الحرية في الفترة ما بين عامي 1861 و1865 بوتيرة بطيئة تخللها إعلان تحرير العبيد (جونتينث) وإجازة التعديل 13 للدستور الأميركي، لذلك فهي تعتبر أن ملايين القصص يمكن أن تروى عن تلك الحقبة "حيث استغرقت العملية في نظر كثيرين سنوات عدة".

وتضيف أنه لولا الدور الحيوي الذي اضطلع به أولئك المستعبدون في سبيل التحرر من براثن العبودية لانتهت الحرب الأهلية الأميركية دون إلغاء الرق.

وفي كتابها "حرية ما بعد الحرب: رحلات عبر مخيمات الرقيق في الحرب الأهلية" (Embattled Freedom: Journeys Through the Civil War’s Slave Refugee Camps) اطلعت تايلور على ما وصفه مقال واشنطن بوست بكنز دفين من السجلات العسكرية لتستخدمها في إعادة تمثيل وقائع تلك الحقبة من التاريخ من خلال القصص التي رواها من عاشوا في تلك المخيمات، وهي روايات أغفلتها التقارير التاريخية.

وانتقت بروكيل في مقالها من تلك الروايات ثلاثا لأشخاص عانوا الأمرين من الاستعباد وهم:

إدوارد وايتهيرست وزوجته إيما

ظل إدوارد وايتهيرست (Edward Whitehurst) لبعض الوقت يتقاضى أجرا نظير ما يقوم به من عمل لصالحه ذلك لأن "سيده" سمح له بأن يعمل أجيرا لدى الآخرين، مما جعله قادرا على توفير بعض المال لتغطية جزء من إيجار سكنه.

لكن ذلك لم يكن تفضلا من سيده بدافع من إحسان، ذلك أن بعض ما يجنيه من مال كان يغطي جزءا من إيجار الغرفة التي يسكنها هو وزوجته إيما في بلدة نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا.

وتسنى لوايتهيرست بحرصه توفير ما استطاع من مال لسنوات أملا في أن يشتري حريته وحرية إيما في يوم من الأيام، فخبأ ما ادخره من مال في صندوق في المزرعة القريبة التي كانت زوجته مستعبدة فيها.

وعندما بلغ سن 31 عاما كان إدوارد قد ادخر نحو 500 دولار، وهو مبلغ يعادل اليوم 1600 دولار، ولم يكن ذلك كافيا لشراء حريته بعد لكنه كان في طريقه الصحيح لنيلها.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة كان سيدهما قد تطوع في جيش الكونفدرالية الانفصالي وغادر المكان. ومع أن ولاية فيرجينيا انفصلت من اتحاد الولايات الأميركية، فقد بدأت أعداد من العبيد تتدفق على القاعدة العسكرية -التي لم تكن قد سقطت في أيدي الجيش الانفصالي- طلبا لنيل الحرية.

وفي تلك الأثناء، أصدر القائد العسكري في المنطقة الجنرال بنجامين بتلر أمرا غير مسبوق اعتبر فيه أنه ما دام الفيرجينيون يزعمون أنهم مواطنون لدولة أخرى، فإن الأميركيين غير ملزمين بالامتثال لقانون الرقيق الهارب لعام 1850 ومن ثم سيعيدون الهاربين إلى حيث أتوا.

وتنقل بروكيل في مقالها عن إدوارد وايتهيرست تصريحه بأنه كان عبدا عند بداية الحرب الأهلية، مضيفا "لكنني نلت حريتي بما يستتبعه ذلك من كامل حرية التصرف، وذلك في يوم 27 مايو/أيار 1861".

إليزا بوغان

لم تكن إليزا بوغان (Eliza Bogan) تنشد الحرية عندما التحقت بأنصار الاتحاد الأميركي، بل كانت تحاول الوصول إلى زوجها سيلاس سمول وإعادته إلى حقل القطن في مقاطعة فيليبس بولاية أركنساس حيث كانا مستعبدين.

وفي خريف عام 1862 استولى جيش الاتحاد على مدينة هيلينا المجاورة في أركنساس على ضفاف نهر المسيسيبي. واستعان قائد الجيش بالعبيد الفارين الذين وصلوا إلى الولاية -ومن بينهم سيلاس سمول- في بناء حصن ووعدهم بإعتاقهم.

لكن قائدا عسكريا جديدا ما لبث أن تولى مسؤولية الحصن الذي بنوه، ولم يكن مهتما بأن يدفع للعبيد أجورهم أو يطعمهم ولم يكن يمانع في إعادة الفارين منهم إلى مُسْتعبِديهم.

وفي تلك الأثناء تلقت بوغان خبرا بإصابة زوجها بمرض شديد فأعادته إلى حقل القطن الذي عاشا فيه لتتعهده بالرعاية. وعندما أصدر أبراهام لينكولن إعلانه الشهير بتحرير العبيد، لم ينتبه لذلك أحد بمن فيهم بوغان وزوجها سمول.

وبحلول شهر أبريل/نيسان من ذلك العام، أوفد لينكولن جنرالا إلى وادي المسيسيبي في جولة تهدف إلى إبلاغ الضباط والجنود في المنطقة بوجوب إنفاذ ما ورد في إعلان تحرير العبيد.

وفي تلك الجولة، عكف ذلك القائد العسكري على تشكيل أول قوة من الجنود السود في جيش الاتحاد، كان من بينهم سيلاس سمول. والتحقت بوغان بزوجها الذي ما لبث أن اعتقلته قوات الكونفدرالية فقضى وقتا وجيزا مستعبدا مرة أخرى قبل أن يهرب من قبضتهم.

وأُصيب سيلاس بالحصبة أثناء حملة في المسيسيبي، وحاولت زوجته التي انضمت إلى فرقة الجنود السود كعاملة غسيل رعايته مرة أخرى لكنه كان قد فارق الحياة.

وأخيرا، أرسلت بوغان وزوجها إلى ولاية تكساس حيث أسهما في الاحتفال بتحرر العبيد في اليوم الذي بات معروفا بـ"جونتينث".

وبعد وفاته، بقيت بوغان في الفرقة حتى نهاية الحرب الأهلية، وتزوجت مرة أخرى من رجل في فرقتها العسكرية وعادا معا إلى أركنساس في يناير/كانون الثاني 1866 حيث عملا مزارعَين بالأجرة.

غابرييل بورديت

لطالما كانت والدة غابرييل بورديت (Gabriel Burdett) تحكي له -وهو بعد ما زال صبيا يافعا- عن حلمها بأنه سينال هو وكل المستعبدين الانعتاق من الرق في يوم ما في حياته.

وبحلول العقد السادس من القرن الـ19، كان بورديت قد بلغ العشرينيات من عمره عندما كان كاهنا معمدانيا يعظ العبيد الآخرين في لقاءات سرية بمقاطعة غاراد بولاية كنتاكي.

وفي نهاية المطاف منحته كنيسة معمدانية للبيض إذنا بإلقاء المواعظ الدينية لجماعته من المصلين داخل بنايتهم مرة واحدة في الشهر. ومع أن هذه قد تبدو بادرة لطيفة -بحسب مقال واشنطن بوست- فإنهم وضعوه تحت الرقابة اللصيقة.

وكانت مهمة المراقبين التأكد من أن القس غابرييل بورديت لا يحيد عن الصيغة المسيحية المؤيدة للاسترقاق، إيمانا منهم بأن العبودية أباحها الرب وأن الخضوع لأوامره يجلب الرضا!

وبحلول عام 1862، وقع بورديت في ورطة مع مسؤولي الكنيسة البيضاء بسبب ما قاله في إحدى خطبه. ولم يتسن لتايلور أو بروكيل معرفة ما حوته تلك الخطبة.

وقد ظلت ولاية كنتاكي مؤيدة للعبودية وموالية للاتحاد إبان الحرب الأهلية. ولهذا السبب لم يُعد جيش الاتحاد على أنه قوة تحرير كما كان يُنظر إليه في الولايات الكونفدرالية الانفصالية.

ولم ينطبق إعلان تحرير العبيد على ولاية كنتاكي. وفي صيف 1863 أجبر جيش الولايات المتحدة بورديت على ركوب شاحنة أقلته للعمل عبدا لصالح الاتحاد بينما بقيت زوجته وأبناؤه في مكانهم.

وفي مخيم "كامب نيلسون" فوجئ بورديت بوجود حشد كبير من المصلين في أبرشيته وعدد قليل من المراقبين. ولأول مرة يقابل مبشرين مسيحيين بيض من المناهضين للعبودية.

وفي ربيع 1864، شرع الجيش في تجنيد عبيد في كنتاكي مع وعد بإعتاقهم في حال قبولهم بالانضمام إليه. فكان أن وافق بورديت و14 ألفا من بني جلدته، حيث عمل مع مبشرين في إنشاء مدارس للفرق العسكرية السوداء بمخيم نيلسون. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ابتُعث إلى تكساس.

والتأم شمل بورديت بزوجته وأطفاله بحلول 1866 قبل أن ينتقلوا لبدء حياة جديدة في ولاية كانساس بعد أن نالوا حريتهم أخيرا.