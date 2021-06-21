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سياسة

"مسيرات أعلام" للمستوطنين بالضفة وجيش الاحتلال يقمع فلسطينيين تظاهروا ضدها

نشر مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس دعوات للتظاهر وتنظيم مسيرات أعلام في الضفة مساء الاثنين

مواجهات عنيفة اندلعت رشق خلالها المتظاهرون الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة (مواقع التواصل الاجتماعي)
مواجهات عنيفة اندلعت رشق خلالها المتظاهرون الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة (مواقع التواصل الاجتماعي)
21/6/2021

خرج مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، في مسيرات أعلام بالضفة الغربية المحتلة، وسط انتشار أمني كبير لقوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين.

ونقل مراسل الأناضول في الضفة عن شهود عيان أن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة انطلقت من ميدان زعترة القريب من مدينة نابلس (شمال)، باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة جبل صَبيح، رافعين الأعلام الإسرائيلية.

وفي ميدان تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي بيت لحم (جنوب)، رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية، ولافتات خطت عليها عبارات معادية للعرب، بحسب الشهود.

وأشار الشهود إلى أن مسيرات مماثلة انطلقت قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية (شمال)، وفي الأغوار (شرق)، وفي منطقة مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل (جنوب).

وأوضحوا أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيليين ترافق المسيرات، فيما انتشرت قوات الاحتلال على مفترقات الطرق، قرب المستوطنات.

وقد تصدت قوات الاحتلال لمظاهرة شمالي الضفة الغربية المحتلة رافضة لتنظيم مستوطنين مسيرات الأعلام.

وقال مراد شتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه عشرات الشبان خلال رفعهم الأعلام الفلسطينية على قمة جبل بمحيط البلدة.

وأضاف شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت رشق خلالها المتظاهرون القوات بالحجارة، وبيّن أن الفعالية تأتي ردا على تنظيم مجموعات من المستوطنين مسيرات أعلام في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، نشر مستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس دعوات للتظاهر وتنظيم مسيرات أعلام في الضفة مساء الاثنين، رفضا لما اعتبروه عدم تنفيذ الحكومة الإسرائيلية قرارات هدم مبان فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" من أراضي الضفة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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