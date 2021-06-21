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سياسة|أردن

بتهم منها مناهضة الحكم في البلاد.. باسم عوض الله والشريف حسن أمام محكمة "أمن الدولة" في الأردن

باسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي (الصحافة الأردنية)
باسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي (الصحافة الأردنية)
21/6/2021

تنطلق اليوم الاثنين في الأردن أولى جلسات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، والتي تضمنت اتهامات بمناهضة الحكم في البلاد وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.

وستجرى المحاكمات المغلقة في محكمة أمن الدولة العسكرية من دون حضور وسائل الإعلام.

وكانت السلطات الأردنية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي تمكنها من إفشال محاولة لزعزعة أمن البلاد، واعتقال 16 شخصا من المقربين من الأمير حمزة، تم الإفراج عنهم لاحقا بقرار ملكي، بينما قال الديوان الملكي إن التعامل مع الأمير حمزة جرى داخل الأسرة الهاشمية.

ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم يوسف عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

وكانت النيابة العامة صادقت للمحكمة يوم الأحد 13 يونيو/حزيران على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندا إليهما تهمتين رئيسيتين.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من الملك عبد الله الثاني، ردا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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