البث الحي
سياسة|مصر

مباحثات مصرية أوروبية لـ"دفع السلام" بين فلسطين وإسرائيل

شكري أكد أهمية توفر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضي للتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية (رويترز)
شكري أكد أهمية توفر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضي للتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية (رويترز)
21/6/2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد عزم القاهرة على مواصلة جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم جهود إعادة الإعمار.

وأكد شكري -خلال لقائه مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس- على أهمية توفر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضي للتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، ثمن كومبانس دور مصر الداعم لجهود السلام، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة لمساندة المساعي الحالية لدفع مسار السلام وتفعيل دور الرباعية الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضم الرباعية واشنطن وموسكو والاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة، وتشكلت عام 2002، وفي مارس/آذار الماضي اجتمعت افتراضيا لأول مرة منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وفي الثامن من فبراير/شباط الماضي طغت دعوات في اجتماع وزراء الخارجية العرب لتحرك عربي قوي وحشد دعم دولي، لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين فلسطين وإسرائيل، وتجدد الأمر ذاته عقب تثبيت وقف إطلاق نار بالأراضي الفلسطينية.

وفجر 21 مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، منا تسبب في استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

لوبوان: هكذا تبدو فاتورة الحرب في ليبيا

المجلة قالت إن الليبيين باتوا يعيشون &#34;حربا جديدة&#34; مع ظروف الحياة الصعبة (الأناضول)

خروقات مستمرة.. 9 قتلى في قصف مدفعي لقوات النظام على شمال غرب سوريا

الآونة الأخيرة تصاعد استهداف قوات النظام منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا (مواقع التواصل)

طالبان على مشارف قندوز كبرى مدن شمال شرق أفغانستان وتتمدد في بلخ وباغلان

طالبان أكدت أن مقاتليها يقومون بعمليات حول قندوز لكنهم لم يشنوا هجوما على المدينة (رويترز-أرشيف)

ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع في سرت لمناقشة فتح الطريق الساحلي

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رفض استمرار أزمة غزة والابتزاز الإسرائيلي.. السنوار: اللقاء مع المنسق الأممي كان سيئا

السنوار: لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة والشعب (الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

اتهمته بسبها وإهانتها.. محمد رمضان ينفي إساءته لفنانة وبرلمانية مصرية

الفنانة سميرة عبدالعزيز صاحبة أقدم برنامج إذاعي عربي &#34;قال الفيلسوف&#34; تتعرض لسخرية الممثل محمد رمضان (الفرنسية)

بالفيديو- “هل نسيت زيدان ورونالدينيو؟”.. كعب رونالدو يجدد التشكيك والجدل حول مهاراته الفنية ومقارنته بميسي

رونالدو الهداف التاريخي للعالم (غيتي)