في مؤتمر صحفي مشترك.. اليونان تدعم الموقف المصري بخصوص سد النهضة

وصل رئيس الوزراء اليوناني على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم، فى زيارة للبلاد لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، إنّ بلاده تدعم موقف مصر بخصوص سد النهضة الإثيوبي، داعيا إلى حلّ سلمي لهذه القضية.

ومن جانبه شدد الرئيس المصري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص السدّ.

وفي سياق متصل، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي إنّ إثيوبيا باتت تستخدم سدّ النهضة لأغراض سياسية وليست فنية تنموية، حيث يستخدم في صراعات داخلية إثيوبية من جانب قوى متصارعة تزايد حتى على مصلحة بلدها، وفق تعبيره.

وأشار عبد العاطي إلى عدم وجود إرادة سياسية إثيوبية لتوقيع اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان) اللتين تعتبران السد قضية وجودية.

وأضاف أنّ اثيوبيا تعمل باستمرار على إحداث فرقة بين دولتي المصب من جهة والدول الأفريقية من جهة أخرى، وفق وصفه. وقال إنّ الاتحاد الأفريقي لم يقدم حلولا لأزمة سدّ النهضة.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني على رأس وفد إلى القاهرة، صباح اليوم، فى زيارة للبلاد لبحث دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس المصري تلقى، فى 17 مارس/آذار الماضي، اتصالا هاتفيا من ميتسوتاكيس تناولا فيه متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي خاصة المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.