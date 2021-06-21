بالونات غزة الحارقة.. أداة ردع فلسطينية تلهب الأجواء السياسية في إسرائيل

تشير التقديرات السائدة حاليا إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليس لهما في الوقت الراهن مصلحة في تصعيد عسكري جديد قد يتطور إلى حرب واسعة، في أعقاب المواجهة الأخيرة التي انتهت في 21 مايو/أيار الماضي.

غير أن تجربة السنوات الماضية في العلاقة بين إسرائيل وغزة تظهر أن أحداثا صغيرة يمكنها أن تتحول إلى صراع عسكري واسع.

وخلال الأيام الأخيرة، أطلق الناشطون الفلسطينيون بالونات حارقة نحو البلدات والمناطق الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، فأشعلت سلسلة من الحرائق، وذلك ردا على استمرار استفزازات المستوطنين وقوات الاحتلال في القدس المحتلة، إذ تؤكد حركة حماس أنها حريصة على تحقيق معادلة الردع وفرض قواعد اشتباك جديدة.

في المقابل، قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار الشهر الماضي، لكنها لم توقع إصابات.

وجاء ذلك تحت قيادة حكومة إسرائيلية جديدة يقودها اليميني نفتالي بينيت، الذي يسعى -تحت ضغط الانتقادات من حزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو الذي غادر السلطة- إلى إثبات أن حكومته لا تقل يمينية عن سابقتها.

تجهيز البالونات الحارقة في موقع شرقي قطاع غزة (غيتي)

حرائق سياسية

وقال القيادي بحزب الليكود يسرائيل كاتس في منشور على تويتر يوم الجمعة الماضي "اندلعت 5 حرائق (…) بمناطق زراعية في غلاف غزة نتيجة بالونات حارقة. لقد مات الردع الذي بني في عملية حارس الأسوار"، في إشارة للحرب الأخيرة على غزة.

لكن الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد مجادلة، يرى أن الحكومة السابقة لم ترد على البالونات الحارقة بالقصف، "وبالتالي فإن هذه الحكومة أكثر تطرفا، فهي تقصف في غزة بطريقة أكثر شراسة".

وكذلك يرى محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" آفي إيسخاروف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحاول "فرض معادلة جديدة بموجبها سيتم القصف، ردا على البالونات الحارقة التي يتم إطلاقها والتعامل معها معاملة الصواريخ".

وكانت الحكومة السابقة تأمر بغارات جوية على غزة عادة للرد على صواريخ المقاومة، أما البالونات الحارقة فكانت تواجهها بعقوبات على القطاع، من بينها تقييد دخول الوقود والبضائع وإغلاق مناطق الصيد في بحر غزة، وبالقصف أيضا في أحيان أخرى.

غير أن إيسخاروف يؤكد ألا مصلحة لإسرائيل أو حماس بالتصعيد في الوقت الراهن، ويشير إلى أنه بالرغم مما عُرف عن بينيت من مواقف متشددة في التعامل مع غزة، فإنه قد صرّح بأن إسرائيل ستقدم تسهيلات إذا استمر الهدوء من جانب القطاع.

وقال المحلل الأمني إن شن عملية عسكرية أو حرب على غزة سينعكس على فرص بقاء الحكومة، إذ "لو افترضنا أن بينيت قرر شن عملية عسكرية على غزة، فهل ستبقى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على دعمها للحكومة؟ أنا لا أعلم ولكنني أشك في ذلك".

وتعد القائمة العربية الموحدة من مكونات التحالف الجديد في إسرائيل، إذ تدعم حكومة بينيت عن طريق أعضائها الأربعة في الكنيست.

بينيت (وسط) يسعى لإثبات أنه يميني أكثر من سلفه نتنياهو (الأوروبية)

خطوات محسوبة

من جهة أخرى، يشير عاموس هارئيل محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس إلى أن التهديد الإسرائيلي بتصعيد جديد وضع علامة استفهام على مزاعم الجيش الإسرائيلي بالنصر في المواجهة الأخيرة.

وقال الصحفي الإسرائيلي في مقال نشر الجمعة إن خطوات الجانبين كانت محسوبة.

وتابع قائلا إن "قيادة حماس، رغم تهديداتها بالتحرك من أجل القدس، لم تأمر بإطلاق صواريخ على المدينة، واكتفى الفلسطينيون بإرسال بالونات حارقة إلى الحقول الإسرائيلية عبر الحدود".

وأضاف "اختارت إسرائيل الرد الذي كان أكثر شراسة من المعتاد لكنه محسوب، غارة جوية على مجمعات حماس العسكرية في غزة دون إلحاق إصابات، على أمل أن تصل الرسالة".