البث الحي
سياسة

غارديان: آبي أحمد يتعهد بتوحيد إثيوبيا ويتمنى الآن إحكام قبضته عليها بعد أن مزقتها الحرب

آبي أحمد خلال مهرجان انتخابي قبل أيام وسط ملعب بمدينة جيما غربي إثيوبيا (رويترز)
آبي أحمد خلال مهرجان انتخابي قبل أيام وسط ملعب بمدينة جيما غربي إثيوبيا (رويترز)
21/6/2021

قالت صحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية إن عشرات الملايين من الإثيوبيين الذين سيصوتون اليوم في انتخابات برلمانية "حاسمة" يمكن أن يوفروا دفعة جديدة لرئيس الوزراء المثير للجدل آبي أحمد من أجل تعزيز حكمه الاستبدادي.

وسيواجه آبي (44 عاما) -الذي فاز بجائزة نوبل للسلام قبل عامين بعد إبرام اتفاق سلام مع إريتريا المجاورة- الناخبين لأول مرة عبر صناديق الاقتراع في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، مع أن خمس الدوائر الانتخابية أو يزيد -والبالغ عددها 500- لن تشارك إما بسبب مشاكل لوجيستية أو العنف أو الحرب الدائرة بإقليم تيغراي (شمالي البلاد).

وكانت الحملة الانتخابية لهذا الاقتراع -الذي سيشارك فيه مرشحون من 40 حزبا- قصيرة بسبب ظروف الجائحة، وتم تأجيل موعده بعد أن كان مقررا في أغسطس/آب من العام الماضي.

قدرة وتشكيك

وخلال مخاطبته حشدا يضم عشرات الآلاف من مناصريه الأسبوع الماضي بمدينة جيما (غربي البلاد)، قال آبي -العميل السابق بالمخابرات العسكرية الإثيوبية- "إن إثيوبيا ستظهر للعالم المتشكك أنها قادرة على توحيد كيانها المنقسم".

وأضاف -في ملعب مزدحم بالمدينة- "العالم أجمع يعتقد أننا سنقاتل بعضنا البعض، لكننا سنظهر لهم وجها مختلفا.. القوات التي أنقذت إثيوبيا من الانهيار ستحول منطقة القرن الأفريقي إلى مركز قوة لأفريقيا".

وتؤكد غارديان أن إثيوبيا -وهو بلد يضم فسيفساء عرقية ولغوية يوحدها "نظريا" نظام فدرالي- شهدت منذ تولي آبي أحمد السلطة وتنفيذه سلسلة من الإصلاحات على أصعد عدة؛ تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف.

فخلال 18 شهرا الأولى له في السلطة، أطلق آبي سراح أكثر من 40 ألف سجين سياسي، وعيّن العديد من النساء في مناصب عليا، كما رفع الحظر المفروض على الأحزاب السياسية، وسمح بمزيد من حرية الإعلام والاقتصاد، لكن السجون بدأت تمتلئ مرة أخرى، حيث تفيد تقارير بأن آلاف الإثيوبيين محتجزون في معسكرات، وأن أكثر من 20 صحفيا سجنوا خلال العام المنصرم فقط.

كما تقاطع العديد من الأحزاب في أوروميا -وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، وموقع انعقاد التجمع الخطابي الأسبوع الماضي- الانتخابات بدعوى تعرضها لتهديدات من قبل الحكومة.

لكن مهما كانت نتيجة الانتخابات الحالية التي لا يتوقع أن يخسرها آبي وحزبه الجديد "الازدهار" -كما تضيف غارديان- فسيتعين عليه التعامل مع أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، حيث تواجه الدولة -التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة- نقصا حادا في العملة الأجنبية، وسعت من دون جدوى لتأجيل سداد ديونها.

نقص الغذاء

كما يؤكد دبلوماسيون غربيون ووكالات إنسانية أن 350 ألف شخص في إقليم تيغراي يعانون الآن من المجاعة، في حين هناك ملايين آخرون مهددون بسبب النقص الحاد في الغذاء.

وحذر الدبلوماسيون من أنه إذا لم تتبع الانتخابات الحالية تغييرات في الوضع القائم جراء الحرب والأزمة الإنسانية المستمرة بإقليم تيغراي؛ فستتم ممارسة المزيد من الضغط الدولي الجماعي على إثيوبيا، مصرين على أن ما سيقع سيكون "مجاعة من صنع الإنسان".

كما قالوا إنهم تلقوا تأكيدات خاصة من كبار الوزراء الإثيوبيين بأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق تيغراي يمكن تخفيفها بمجرد انتهاء الانتخابات.

وتجاهلت إثيوبيا حتى الآن الضغوط الدبلوماسية التقليدية من قبل الغرب، والتي شملت بيانين متتاليين لمجموعة الدول السبع الكبرى، وسحب تمويل الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإثيوبية، وفرض الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بمنح التأشيرات على مسؤولين إثيوبيين.

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

وسط مقاطعة أحزاب معارضة.. الإثيوبيون يواصلون التصويت بأول انتخابات برلمانية في عهد آبي أحمد

يواصل الناخبون في إثيوبيا التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي في الأقاليم العشرة، باستثناء إقليم تيغراي والإقليم الصومالي بسبب الأوضاع الأمنية، ويتنافس في الانتخابات أكثر من 8 آلاف مرشح من 46 حزبا

21/6/2021

آبي أحمد: جيش إثيوبيا يحارب على 8 جبهات

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن جيش بلاده يحارب “على 8 جبهات” في بؤر توتر بينها منطقة تيغراي، مشيرا إلى اعتماد خصومه هناك تكتيكات حرب العصابات.

4/4/2021
المزيد من سياسة

من أبرز الشخصيات المحافظة ومقرب من خامنئي.. هكذا ينظر العراقيون لانتخاب رئيس جديد لإيران

رئيسي دعا الكاظمي لزيارة طهران فور الإعلان عن فوزه بالانتخابات (الأناضول)

محكمة أمن الدولة الأردنية تنهي الاستماع إلى آخر شهود النيابة في قضية "الفتنة"

صور من جلسة المحاكمة الأولى أمس الاثنين (الجزيرة)

عشية مؤتمر برلين 2.. وزيرة الخارجية الليبية تكشف عن خطة تتضمن توحيد الجيش وجدولا زمنيا لمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة

نجلاء المنقوش قالت إن المبادرة التي ستطرحها في مؤتمر &#34;برلين 2&#34; غايتها أن يأخذ الشعب الليبي زمام الأمور بيده بمساندة الدول الداعمة له (الأناضول)

الاغتصاب الوظيفي والدراسي.. ركوب على موجة "الاغتصاب الزوجي" بمصر

مظاهرة سابقة نظمها الأطباء في مصر أواخر عهد الرئيس الراحل مبارك (الجزيرة نت-أرشيف)
الأكثر قراءة

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)

بينها دولة عربية.. تعرف على الدول الأكثر تلوثا في الهواء بالعالم

الجسيمات الغبارية العالقة في الهواء تتسبب في الأمراض والوفاة (غيتي)

تتألف من سبعة محاور.. حمدوك يصف أزمة السودان بالمخيفة ويطلق مبادرة للخروج منها

كورونا.. كوبا تعلن عن لقاح "عبد الله" ودول أوروبية تخفف القيود

كوبا شهدت 170 ألف إصابة من بينها 1170 وفاة من أصل 11.2 مليون نسمة (رويترز)