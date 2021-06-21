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سياسة|عراق

عراقيون يطالبون بتوفير الأمان لضمان مشاركة فاعلة في الانتخابات

21/6/2021

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يطالب كثير من القوى السياسية والشعبية السلطات بتوفير أجواء آمنة تسمح للناخبين ولا سيما ناشطو الحراك الشعبي، بالمشاركة فيها بحرية.

ويقول ناشطون عراقيون إن استمرار استهداف الناشطين، وعدم اتخاذ السلطات إجراءات لوقف هذه العمليات، قد يدفعهم جديا لمقاطعة الانتخابات.

الناشط في الحراك الشبابي العراقي موسى رحمة الله يخشى على نفسه القتل من قبل جهات مسلحة، ما دفعه لمغادرة مدينته السماوة في جنوبي العراق والتنقل منذ أكثر من عام في أكثر من مدينة حتى استقر مؤخرا وبشكل مؤقت في العاصمة بغداد، حيث تعد أكثر أمنا من غيرها من المدن.

ويؤكد رحمة الله أن سبب التهديدات التي يتلقاها ليس إلا مشاركته في الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين.

وخلال العامين الماضيين قتل العشرات من النشطاء العراقيين أو اختطفوا، وذلك في مسعى من الأحزاب السياسية المسيطرة لوقف الناشطين الشباب عن الاستمرار في حراكهم الذي على ما يبدو أرق الكثير من قادة الفصائل العراقية المسلحة.

مسلسل استهداف الناشطين والمتظاهرين في العراق لم يتوقف.

أما السلطات الحكومية، التي تقع على عاتقها حمايةُ المواطنين، فتتوعد بملاحقة من يقف وراء هذه العمليات، ومحاسبتهم.

وآخر هذه التعهدات ما قاله اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيث قال إن الاغتيالات عمل إرهابي، تدينه كل الجهات الرسمية في البلاد، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة الاستخباراتية تعمل بجد للوصول للجناة.

ومع بقاء أشهر قليلة على موعد الانتخابات، يطالب ناشطون الحكومة بضمان نزاهتها.

ويخوض الانتخابات النيابية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل نحو 3 آلاف و552 مرشحا بينهم 982 مرشحة.

المصدر : الجزيرة

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