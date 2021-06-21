خروقات مستمرة.. 9 قتلى في قصف مدفعي لقوات النظام على شمال غرب سوريا

تتعرض مناطق عدة جنوب إدلب منذ بداية الشهر الحالي لقصف متكرر من قوات النظام، وترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة النظام في مناطق محاذية.

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف بلدات في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 أشخاص قتلوا على الأقل بينهم 4 مدنيين، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

كما قالت وسائل إعلام محلية إن النظام السوري قصف بالمدفعية بلدة البارة بريف إدلب، وإن سيدتين قتلتا في قصف استهدف منزلهما في بلدة البارة بجبل الزاوية.

من جانبه، قال المسؤول الإعلامي بالدفاع الوطني (الخوذ البيضاء) حسن الأحمد "إن مدفعية قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران استهدفت قريتي البارة وإحسم بريف إدلب".

قصف متكرر

وتتعرض مناطق عدة جنوب إدلب منذ بداية الشهر الحالي لقصف متكرر من قبل قوات النظام، ومن جانبها ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة النظام في مناطق محاذية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قصفت قوات النظام قرى المسطومة وسفوهن وفليفل وكنصفرة وبيلون، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعد استهداف قوات النظام لمنطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات آستانا المتعلقة بالشأن السوري.

غير أن قوات النظام السوري وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف النار الموقع في 5 مارس/آذار 2020.