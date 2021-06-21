بموجب اتفاق جوبا للسلام.. البرهان يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا وفقا لاتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأُعلن عن المرسوم عبر تعميم أصدرته وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، وينص اتفاق جوبا للسلام على منح المنطقتين حكما ذاتيا دون المساس بوحدة السودان شعبا وأرضا.

وفي بداية مايو/أيار الماضي أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بتعيين قائد حركة "تحرير السودان" مني أركو مناوي حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.

وبحسب نص القرار، فإن التعيين يأتي عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وبناء على اتفاق جوبا للسلام بالسودان بين الحكومة الانتقالية وأطراف العملية السلمية.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، فيما لم تشارك فيه "الحركة الشعبية"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقاتل في دارفور.

وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم الفدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم بدلا من 18 ولاية.