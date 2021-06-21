السفينة الجانحة بقناة السويس.. هل ينهي الحل الودي أزمة "إيفر غيفن"؟

القاهرة – لا تزال أزمة السفينة "إيفر غيفن" (Ever Given) بلا حل، وإن ظهر أمل جديد في حل الأزمة وديا بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، التي لا تزال محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس/آذار الماضي.

وأمس الأول السبت، قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (شرق القاهرة) تأجيل القضية حتى الرابع من يوليو/تموز القادم لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين، وعلق نادي الحماية والتعويض البريطاني -إحدى جهات التأمين على السفينة- إن مفاوضات جادة ومثمرة تجري مع هيئة القناة، مبديا الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب.

كما كشف محامي الهيئة خالد أبو بكر عن أن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى أمس الأول، وتقدمت الشركة بعرض جديد للتسوية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جلسة ٢٠/٦/٢٠٢١ هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة ايفرجيڤين

وشركات التأمين

ونادي الحماية البريطاني pic.twitter.com/adSuMcuctP — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) June 21, 2021

وكانت هيئة قناة السويس صرحت بأن تحقيقا مصريا لم يخلص لارتكاب أخطاء من الهيئة أو مرشديها، وأن مسؤولية جنوح السفينة تقع على ربانها، في حين قال دفاع الشركة المالكة للسفينة إن جنوح السفينة كان بسبب أخطاء ارتكبتها هيئة القناة ومرشدوها، كما أن المستحقات التي تطالب بها الهيئة غير عادلة ولا تستحق مكافأة إنقاذ السفينة.

ورغم إصرار كل طرف على موقفه، فإن المفاوضات الأخيرة يبدو أنها أسفرت عن تقديم عرض مالي يرضي كلا منهما، ولم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وتتحفظ الهيئة حاليا على السفينة -المملوكة لشركة يابانية- بمياه البحيرات المرة بقناة السويس، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة.

وجنحت "إيفر غيفن" في قناة السويس صباح 23 مارس/آذار الماضي خلال رياح شديدة، وعطلت مجرى القناة 6 أيام، متسببة في تكدس السفن التي بلغ عددها 422 سفينة.

وتطالب هيئة قناة السويس الشركة المالكة للسفينة بتعويضات قيمتها 550 مليون دولار عن خسائر الهيئة جراء جنوح السفينة وكلفة عملية التعويم ومكافأة إنقاذ.

بضائع تقدر بمئات الملايين من الدولارات محتجزة في #قناة_السويس لحين دفع التعويضات.. وأصحابها لا يتوقعون الإفراج عنها قريبًا pic.twitter.com/xOqkwYEg9r — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 17, 2021

رأي الخبراء

يقول خبراء إن رقم 100 مليون دولار الذي اقترحته الشركة المشغلة تعويضا يعد بعيدا عن التكلفة الحقيقية التي لا يمكن أن تقل عن 300 مليون دولار.

ويؤكد أستاذ اقتصاديات النقل وخبير النقل البحري أحمد الشامي أنه في حالة حصول السفينة على أمر محكمة بتفريغ الحمولة، فهذا يستغرق وقتا طويلا وزيادة في التكاليف والأضرار.

وفي تصريحات سابقة للجزيرة، يضيف الشامي أن الخطأ الأكبر تتحمله السفينة، والأحوال الجوية لا تمثل سوى 1%، وإذا وصلت المفاوضات إلى مبلغ 600 مليون دولار سيكون هذا أفضل، لأن أصحاب البضائع يمكن أن يطالبوا بتعويضات تعادل 50% من قيمة البضائع.

الخطأ البشري

في المقابل، ترى الكاتبة روز جورج -مؤلفة كتاب عن الملاحة البحرية الدولية- أنه لا عجب من جنوح السفينة في قناة السويس، لأن القناة "خندق في الصحراء"، وإذا كان عرضها 300 متر فقط فإن السفينة الجانحة كان طولها 400 متر، حسب مقال في الغارديان theguardian.

وقال تقرير آخر نشرته الغارديان إن الخطأ البشري هو المسؤول وليست الظروف الجوية، وإن السفن العابرة للقناة يكون على متنها مرشدون تابعون للقناة، هم من يتحملون مسؤولية عبور السفينة.

وتنص تعليمات قواعد الملاحة على موقع قناة السويس على الإنترنت -التي اطلعت عليها الجزيرة- بوضوح على أن "الربان هو المسؤول الوحيد عن السفينة، لذلك فالربان -مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات التي قدمها المرشد- يقوم بإعطاء الأوامر اللازمة للقيادة والمحركات والقاطرات".

وتشدد القواعد على أنه إذا اعتقد الربان -من أجل المناورات السريعة- أنه من الأفضل السماح للمرشد بإعطاء الأوامر مباشرة، يمكن تنفيذ المناورات في هذه الظروف، وتكون قد نُفذت بأمر من الربان ويتحمل المسؤولية وحده.

هل تأثرت حركة السفن

ولا يبدو أن أزمة "إيفر غيفن" أثرت على الملاحة في الممر الملاحي الأهم عالميا للربط بين الشرق والغرب، حيث زادت حركة السفن في مايو/أيار الماضي بنسبة 6.9%، وحملت تلك السفن نحو 106 ملايين طن، وفي هذا زيادة لدخل القناة، كما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.

وفي تصريحات سابقة للتلفزيون المصري، أضاف ربيع أن أرباح أبريل/نيسان هذا العام شهدت زيادة مقارنة مع أرباح الشهر نفسه من العام الماضي.

وقد تكون هذه المؤشرات حافزا لهيئة القناة على قبول الحل الودي، لا سيما أنها لم تتأثر ماديا بتوقف الملاحة عقب الأزمة، كما أنها حققت سمعة عالمية لتمكنها من تعويم السفينة بنفسها ولو بعد نحو أسبوع.

وكانت هيئة قناة السويس طالبت في البداية بنحو 900 مليون دولار كتعويض لما تسببت فيه السفينة من خسائر، ثم أعلنت إسقاط 300 مليون دولار، والمطالبة بمبلغ 300 مليون دولار مقابل مكافأة الإنقاذ، و300 مليون دولار أخرى كتعويض عن الضرر المعنوي أو الأدبي الذي لحق بسمعة قناة السويس.

وبعدها قالت الهيئة أنها يمكن أن تقبل بنحو 200 مليون دولار نقدا بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة، على أن تضع الشركة المالكة 350 مليون دولار في خطاب ضمان للسماح بمغادرة السفينة فورا.

رفض الشركة المالكة

ورفضت شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها عملية الاحتجاز، كما رفضوا دفع مبلغ التعويض الذي طالبت به الهيئة.

ووفقا لمذكرة الدفاع عن الشركة المالكة (اطلع عليها مراسل الجزيرة نت) تقول الشركة المالكة إن مرشدي الهيئة بقناة السويس ارتكبوا بعض الأخطاء، التي أثرت على سلامة رحلتها البحرية بالمجري الملاحي، وتسببت في حدوث واقعة الشحوط، كما أن هيئة القناة لا تستحق أي مكافأة لإنقاذ السفينة.

ويؤكد الدفاع أنه بعد تفريغ الصندوق الأسود، تبين إصدار تعليمات للسفينة بدخول قناة السويس والعبور في أحوال جوية غير مواتية وقت حدوث الواقعة، وأن خلافا دار بين مرشدي هيئة قناة السويس ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة.

ويقول الدفاع إن أول قاطرة وصلت بعد نحو ساعة من جنوح السفينة، وكانت جميع المحادثات باللغة العربية بين فريق المرشدين على السفينة ومكتب الميناء ومراقبة الحركة، مما لم يمكّن الربان من متابعة حركة الملاحة.

ورفض الدفاع أيضا حديث الهيئة عن أضرار معنوية، مؤكدا أنها حققت سمعة عالمية من تعويم السفينة، كما أن حركة الملاحة زادت عقب انتهاء الأزمة، وطالب الدفاع في النهاية بتشكيل لجنة خماسية من الخبراء لتحديد المسؤول عن حادثة الجنوح وتقدير الأضرار.

رأي جهة التأمين

من جانبه، قال نادي الحماية والتعويض البريطاني إن من حق هيئة القناة الحصول على تعويض، لكن من المهم توضيح أنه رغم أن الربان مسؤول في النهاية عن السفينة، فإن الملاحة في القناة ضمن قافلة يتم التحكم فيها من مرشدي قناة السويس وخدمة إدارة مرور السفن التابعة لهيئة قناة السويس، وتشمل إجراءات التحكم تلك السرعة أثناء العبور وإتاحة قاطرات مرافقة.

لكن هيئة قناة السويس ردت على دفوع الشركة المالكة للسفينة بأن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها قناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها، حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسؤول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو السفينة ذاتها.