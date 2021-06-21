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سياسة|روسيا

ألمانيا تعتقل عالما روسيا بتهمة التجسس لبلاده

قضية التجسس تأتي في ظل توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا إثر ملفات عديدة بما فيها سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني (غيتي)
قضية التجسس تأتي في ظل توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا إثر ملفات عديدة بما فيها سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني (غيتي)
21/6/2021

أعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت الشهر الجاري عالما روسيا بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وعمل المشتبه فيه باحثا مساعدا لأستاذ في مجال العلوم والتكنولوجيا في جامعة أوغسبورغ (University of Augsburg) الألمانية، وفق ما قال مدعون عامون ألمان.

وأضاف الادعاء أن الرجل المعتقل التقى بعميل من الاستخبارات الروسية 3 مرات على الأقل العامين الماضي والجاري، وزوّده بمعلومات مقابل المال.

وأفاد مدعون فدراليون في بيان بأنه تم توقيف المشتبه فيه، الذي تم تعريفه باسم "إيلنور إن"، يوم الجمعة الماضي للاشتباه بأنه "عمل لصالح جهاز استخبارات روسي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2020 على أقصى تقدير".

ومثل المشتبه فيه يوم السبت الماضي أمام قاض أمر بمواصلة حبسه.

وتأتي القضية في ظل توتر العلاقات بين روسيا وألمانيا إثر ملفات عديدة بما فيها سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني، الذي خضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه لعملية تسميم كادت تودي بحياته.

كما عملت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمحافظة على نظام العقوبات المفروض على موسكو على خلفية ضمّها شبه جزيرة القرم، حيث تتواصل المعارك بين انفصاليين موالين لروسيا والجيش الأوكراني.

مع ذلك ورغم الانتقادات الدولية، مضت برلين قدما في خطتها استكمال بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" (Nord Stream 2)، الذي يتوقع أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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