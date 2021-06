تتصاعد الأصوات المطالبة للسلطات المصرية بإلغاء أو تخفيف أحكام الإعدام بحق 12 شخصا -بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين- في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

وتظاهر محتجون أمام القنصلية المصرية في نيويورك للتنديد بأحكام الإعدام الأخيرة بمصر، كما نظم عدد من المصريين وقفة احتجاجية بإسطنبول للغرض نفسه.

وأعرب المتظاهرون في نيويورك عن رفضهم استخدام السلطات المصرية عقوبة الإعدام كأداة سياسية بحق معارضيها، وطالبوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط من أجل منع تنفيذها.

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصورا لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أنهم سيواصلون التحرك من أجل توعية الشعب الأميركي بشأن ما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للمعارضة السياسية، وفق تعبيرهم.

في سياق متصل، نظم عدد من المصريين في إسطنبول وقفة احتجاجية على أحكام الإعدام الأخيرة التي جرى تأييدها بحق قيادات جماعة الإخوان في مصر.

وهتف المشاركون مطالبين بإعادة المحاكمات ووقف الانتهاكات الحقوقية بمصر، وناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالأحكام الجائرة.

وخلال الأيام الماضية صدحت منصات التواصل بتغريدات ناشطين وحقوقيين على وسم "أوقفوا الإعدامات" تنديدا بأحكام الإعدام بمصر، ومطالبة بإيجاد حلول وسط لا تفضي إلى مزيد من التصفية الجسدية للمعارضين داخل مصر عن طريق المحاكمات المسيسة، على حد وصفهم.

في سياق متصل، نشر مكتب "بايند مانز" البريطاني للمحاماة جانبا من المخاطبة التي وقعها المحامي طيب علي عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ما يتعلق بقرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان.

Latest news: African Commission petitioned to intervene in imminent executions of twelve men following ‘shameful’ trials in Egypt

The Freedom and Justice Party are represented by @tayab_ali_, Partner at Bindmans LLP

Read the full article here: https://t.co/LcZOFDtf1V pic.twitter.com/OQnjsjw5oh

— Bindmans LLP (@BindmansLLP) June 18, 2021