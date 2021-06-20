بايدن سيستقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض

أوضح بيان أميركي أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لعملية السلام الجارية، وأنها تشجع جميع الأطراف الأفغانية على المشاركة بشكل هادف في المفاوضات لإنهاء الصراع.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيستقبل في 25 من الشهر الجاري الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله، لتسليط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان، في ظل استمرار الانسحاب الأميركي.

وأضاف البيت الأبيض -في بيان- أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني عبر تقديم المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية.

كما أشار البيان إلى أن واشنطن ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأفغانية، لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية.

وأوضح البيان الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لعملية السلام الجارية، وأنها تشجع جميع الأطراف الأفغانية على المشاركة بشكل هادف في المفاوضات لإنهاء الصراع.

مغادرة القوات الأميركية

من جهتها، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن التقلبات التي تشهدها أفغانستان يمكن أن تؤثر على كيفية مغادرة القوات الأميركية للبلاد خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤوليْن بوزارة الدفاع قولهما إن مناقشات تجري من شأنها أن تؤخر الانسحاب المتوقع للجيش الأميركي من "قاعدة بغرام الجوية"، وهي أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، بحلول الشهر المقبل.

وذكر مسؤول أميركي أنه تم بالفعل إبلاغ بعض أفراد القوات في بغرام باحتمال تأجيل انسحابهم، في حين أكد المسؤول الثاني أن المناقشات بشأن تأجيل الانسحاب لا تزال مستمرة، من دون وصف الخطة بالنهائية.

ونقلت الصحيفة عن مدير الشؤون العامة بالقيادة الأميركية الوسطى قوله إن البنتاغون يسير بثبات على المسار الصحيح لسحب جميع القوات بشكل آمن من أفغانستان بحلول سبتمبر/أيلول القادم، وفقا لتوجيهات الرئيس.

ومنذ إعلان بايدن، تسارعت وتيرة عمليات الانسحاب، حيث تجاوزت نسبة تنفيذها 50%.

ولكن ثمة نقاطا لا تزال عالقة، أبرزها مصير نحو 18 ألف أفغاني عملوا لدى القوات الأميركية، يأمل بعضهم ممن عملوا مترجمين الحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة؛ خشية التعرض لأعمال انتقامية من طالبان في حال عادت الحركة إلى الحكم في كابل.

ولا تحبذ إدارة بايدن نقلهم حاليا، وتفضل إعطاءهم تأشيرات خاصة، رغم أن البنتاغون أعلن منذ أسابيع أنه بدأ تحضيرات لعملية إجلاء كبيرة.