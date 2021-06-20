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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بينهم 9 أطفال.. مصرع 10 أشخاص في حادث مروري بولاية ألاباما الأميركية

الحادث وقع قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأميركية (سي إن إن)
الحادث وقع قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأميركية (سي إن إن)
20/6/2021

أدى اصطدام أكثر من 15 سيارة إلى مقتل 10 أشخاص -بينهم 9 أطفال- قرب غرينفيل بولاية ألاباما الأميركية، وفق ما أفاد به واين غارلوك الطبيب الشرعي في مقاطعة باتلر، مرجحا أن تكون العاصفة كلوديت سبب الحادث.

وقال غارلوك إن الحادث شمل أكثر من 15 مركبة، وقد يكون سببه انزلاق مائي، وكان 8 قتلى من الأطفال في مركبة تابعة لمدرسة تستقبل ضحايا سوء المعاملة والإهمال.

كما توفي أب وابنته الرضيعة (9 أشهر) كانا في سيارة أخرى بعد نقلهما إلى مستشفى في المنطقة، وفق الطبيب الشرعي.

وبالإضافة إلى حادث التصادم، أكد كيب تاينر رئيس بلدية توسكالوسا (بألاباما) على فيسبوك أمس السبت بأن شخصين آخرين لقيا حتفهما أثناء مرور العاصفة كلوديت.

ونقل موقع توسكالوسا الإخباري عن أحد أعضاء مكتب الشريف أن رجلا يبلغ 24 عاما وابنه (3 سنوات) قتلا في منزلهما نتيجة سقوط شجرة عليه.

ووفق تاينر، فقد سقط أكثر من 18 سنتيمترا من الأمطار في ساعات قليلة في مقاطعة توسكالوسا.

يذكر أن العاصفة كلوديت صنّفت في بداية الأمر عاصفة، قبل أن يتم تغيير تصنيفها إلى منخفض جوي استوائي مع وصولها إلى السواحل الأميركية، ورغم ذلك تسببت في رياح قوية وأمطار غزيرة في لويزيانا ومسيسيبي وفلوريدا وألاباما.

المصدر : وكالات

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