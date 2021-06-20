بعد تجديد حبس رئيسه.. حزب مصر القوية ينجو من مقصلة الحل

رفضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر قبول دعويين قضائيتين تطالبان بحظر نشاط حزبي مصر القوية والعيش والحرية، أو أي هيئة تنتمي إليهما أو تنبثق عنهما.

وأقام محام الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت سابقا بعدم اختصاصها بالنظر فيهما وأحالتهما إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.

ووصف أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد الحكم بالتاريخي، لافتا إلى أن رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح -وهو مرشح رئاسي سابقا، وحل رابعا في انتخابات عام 2012 ـ معتقل حاليا، كما لفت إلى أن "العيش والحرية" حزب يساري تحت التأسيس (من أبرز مؤسسيه المحامي الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي الأسبق).

وأكد السيد -في منشور له على فيسبوك- أن هذا حكم "مشرف لمن أصدروه وفريق الدفاع الذي تصدى لمساندة الحزبين".

ومنذ الانقلاب العسكري صيف 2013، شهدت المحاكم المصرية دعاوى ضد عدد من الأحزاب السياسية المعارضة، خاصة الإسلامية. ويقول المنتقدون إن القانون المصري يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، في حين يقول أعضاء تلك الأحزاب إنها أحزاب مدنية تتوافق لوائحها مع القوانين.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في أغسطس/آب 2014 حكما بحل حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي سبق أن أعلنتها الدولة "تنظيما إرهابيا")، مع مصادرة جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة.

وفي مايو/أيار 2020، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب "البناء والتنمية" (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) وتصفية أمواله.

ووفقا لتعديلات قانون الأحزاب السياسية الصادرة عام 2011، يقتصر الحق في الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية أمام المحكمة على لجنة الأحزاب السياسية بدل الأفراد العاديين، وقصر سلطة المطالبة بحلها على رئيس اللجنة القضائية، وهو ما تحقق في حل الحزبين السابقين، ولم يتحقق في قضية حزبي مصر القوية والعيش والحرية، حيث أقام الدعاوى محام وليس رئيس لجنة شؤون الأحزاب.

وفي مطلع الشهر الجاري، دعا حزب العيش والحرية كل الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقه في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي.

وفي الأسبوع الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، غير أن محاميه أحمد أبو العلا ماضي فوجئ بأن النيابة في الوقت نفسه قررت حبسه 15 يوما في قضية أخرى تحمل رقم 1781 لسنة 2019، والتي كان من المقرر أن يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في القضية الأولى.

وقضى أبو الفتوح 3 سنوات ونصف السنة بالسجن، منذ القبض عليه في فبراير/شباط 2018 بعد عودته من لندن، وظهوره في برنامج تلفزيوني بقناة الجزيرة مباشر، كما ألقت قوات الأمن بالتزامن القبض على 6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، ثم أخلت سبيلهم لاحقا.

وفي فبراير/شباط 2020، قالت منظمة العفو الدولية إن الأحزاب السياسية في مصر تواجه "قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها"، وذلك ضمن التقرير السنوي للمنظمة (التي مقرها لندن) حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.