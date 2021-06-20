البث الحي
سياسة|روسيا

بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن

السفير الروسي أناتولي أنتونوف توجّه إلى واشنطن في حين سيعود السفير الأميركي إلى موسكو قبل نهاية الشهر الجاري (رويترز)
السفير الروسي أناتولي أنتونوف توجّه إلى واشنطن في حين سيعود السفير الأميركي إلى موسكو قبل نهاية الشهر الجاري (رويترز)
20/6/2021

أفادت وكالة إيتر تاس الروسية بأن أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن قد غادر موسكو متجها إلى الولايات المتحدة لممارسة عمله ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أقل من أسبوع على القمة التي عقدها الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف بسويسرا.

وأعرب السفير الروسي قبل مغادرته موسكو عن أمله في العمل مع الولايات المتحدة لبناء "علاقات عملية على قدم المساواة"، وأضاف أنه يتوقع تفاعلا بناء من الأميركيين.

وتأتي عودة أنتونوف إلى واشنطن ضمن نتائج القمة الروسية الأميركية الأخيرة، في وقت ينتظر فيه أن يعود جون ساليفان السفير الأميركي لدى موسكو قبل نهاية الشهر الجاري.

واجتمع الرئيسان الأميركي والروسي الأربعاء الماضي لنحو 4 ساعات بجنيف، في مسعى للتهدئة بعد شهور من التوتر الذي أدى إلى انقطاع شبه كلي للعلاقات الدبلوماسية.

ولم تسفر قمة الزعيمين عن كثير من التقدم الملموس باستثناء الاتفاق على بدء حوار حول الأمن الإلكتروني وعودة سفيري البلدين وتوقيع نصّ قصير حول إجراء "حوار حول الاستقرار الإستراتيجي".

يذكر أن روسيا استدعت سفيرها في مارس/آذار الماضي على خلفية وصف بايدن بوتين بالقاتل، كما طلبت من السفير الأميركي أيضا مغادرة موسكو في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

ذا هيل: 5 استنتاجات سريعة من قمة بايدن-بوتين

رغم انعقاد قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين وسط توترات حول أوكرانيا ونافالني والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة ومزاعم التدخل في الانتخابات، فإنها تمخضت عن نتائج مهمة.

17/6/2021
المزيد من سياسة

الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي: أميركا فشلت بجلب الاستقرار ومحاربة الإرهاب في أفغانستان

كرزاي: القوات الأميركية تغادر أفغانستان مخلّفة وراءها كارثة فالتطرف بلغ أعلى مستوياته (الأناضول)

وسط مقاطعة أحزاب بالمعارضة.. بدء التصويت في إثيوبيا في أول انتخابات برلمانية في عهد آبي أحمد

ناخبتان تدليان بصوتيهما في الانتخابات الإثيوبية (رويترز)

رغم اتهامه بالفساد.. نتنياهو يخوض معركة مصيرية للعودة إلى الزعامة

دعاية نتنياهو الانتخابية قامت على شعار &#34;سياسيون كثر.. قائد واحد&#34; (مواقع التواصل الاجتماعي)

مباحثات مصرية أوروبية لـ"دفع السلام" بين فلسطين وإسرائيل

شكري أكد أهمية توفر الإرادة الحقيقية والمناخ الملائم لإحياء المسار التفاوضي للتوصل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية (رويترز)
الأكثر قراءة

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)