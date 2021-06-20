السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا والوزاري الإسرائيلي المصغر يبحث الوضع في غزة

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار إن الشعب الفلسطيني على موعد قريب مع النصر والتحرير والصلاة في المسجد الأقصى نتيجة إنجازات المقاومة، في حين يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لبحث الأوضاع الأمنية بالقطاع.

وقال السنوار -خلال مؤتمر للوجهاء والعشائر في غزة- إن طباع الفلسطينيين لم تتغير بعد حملات التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أهالي غزة هم من صنعوا النصر بما تحملوه طيلة السنوات الماضية من قهر وجوع وحصار وتدمير.

من ناحية ثانية، يلتئم اليوم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية للمرة الأولى في ظل الحكومة الجديدة، لبحث الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الاجتماع سيبحث سيناريوهات سيعرضها قادة الأجهزة الأمنية والجيش للتعامل مع غزة، ويشمل ذلك عرض خطة وضعها الجيش الإسرائيلي لتجدد القتال في غزة، كما سيبحث الاجتماع آلية إدخال المعونة المالية القطرية للقطاع.

يأتي ذلك بعد أن عقدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اجتماعها الأول منذ منحها الثقة وأدائها اليمين الدستورية الأحد الماضي.

وبدأ في 21 مايو/أيار الماضي وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، لينهي مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

وطالبت الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار، لكن إسرائيل ربطت بين السماح بإعادة الإعمار وإعادة 4 أسرى تحتجزهم حماس في غزة، وهو ما رفضته الحركة، حيث تطالب بإبرام صفقة تبادل تشمل المعتقلين.

وشنت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي غارات على مواقع تابعة لحماس، وقالت إن ذلك جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.