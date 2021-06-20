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سياسة|عراق

استهداف جديد لقاعدة عسكرية عراقية تضم أميركيين

منذ بداية العام الجاري استهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق، ولا سيما السفارة الأميركية وقواعد عسكرية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف

جنود أميركيون في قاعدة عين الأسد قبل أعوام (رويترز)
جنود أميركيون في قاعدة عين الأسد قبل أعوام (رويترز)
20/6/2021

قال مصدر أمني في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار (غربي العراق)، إن صاروخا من نوع كاتيوشا استهدف قاعدة عين الأسد الجوية في منطقة البغدادي، شمال غرب الرمادي، مركز المحافظة.

وأضاف المصدر أن الصاروخ أطلق من منطقة حي الشهداء، خلف مديرية شرطة البغدادي بمحيط القاعدة، وسقط داخل القاعدة، دون معرفة الخسائر، سواء المادية أو البشرية.

وكانت قاعدة عين الأسد التي توجد فيها قوات أميركية وعراقية قد تعرضت أخيرا لسلسلة هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، دون تسجيل خسائر.

ومنذ بداية العام الجاري، استهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق، ولا سيما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف، في هجمات غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية مسلحة.

وتثير تلك الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتُبقي الولايات المتحدة على 2500 عسكري من جنودها في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي.

ويرى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون غربيون في العراق أن تلك الهجمات لا تشكل خطرا على عديدهم فقط، بل تهدد أيضا قدرتهم على مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق صحراوية وجبلية في البلاد.

وأدّت الهجمات منذ بداية العام إلى مقتل متعاقدين أجنبيين و9 عراقيين، هم متعاقد و8 مدنيين، فيما بلغت مستوى جديدا منتصف أبريل/نيسان الماضي حين نُفذ لأول مرة هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل (مركز إقليم كردستان العراق).

المصدر : الجزيرة + وكالات

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