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سياسة|مصر

غرق سفينة إمداد نفط مصرية في البحر الأحمر ومصرع قبطانها

صورة للسفينة "إنسبيكتا 7" قبل غرقها (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة للسفينة "إنسبيكتا 7" قبل غرقها (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202110:35 PM (مكة المكرمة)

أكدت تقارير إعلامية محلية غرق سفينة إمداد مصرية تابعة لشركة نفط في البحر الأحمر فجر اليوم الأربعاء وغرق قبطانها، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 11 فردا من طاقمها.

وبحسب ما نشرته صحف محلية، فإن السفينة "إنسبيكتا 7" مملوكة لإحدى شركات الخدمات البترولية التابعة للشركة العامة للبترول.

وغرقت السفينة عند ساحل مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر بعدما اصطدمت بمركب غارق في قاع البحر، حيث توفي القبطان يسري سلطان، فيما نجحت قوات الحماية في إنقاذ 11 فردا من طاقم السفينة، وما زالت عمليات البحث مستمرة عن مهندس مفقود.

وذكرت المصادر أن القبطان رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتى يتم إنقاذ أفراد الطاقم، مما أدى إلى وفاته.

المصدر : الصحافة المصرية

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