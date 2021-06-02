البث الحي
سياسة|سوريا

منبج السورية.. عشرات الضحايا برصاص المليشيات الكردية في مظاهرات رافضة للتجنيد القسري

صورة بثها ناشطون على تويتر للمظاهرات ضد التجنيد الإجباري في منبج (مواقع التواصل الاجتماعي)
صورة بثها ناشطون على تويتر للمظاهرات ضد التجنيد الإجباري في منبج (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/6/2021

أكدت مصادر محلية سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في مدينة منبج وريفها شمالي سوريا جراء إطلاق "قوات سوريا الديمقراطية" النار على متظاهرين، حيث يحتج أهالي المنطقة على التجنيد القسري الذي تفرضه المليشيات الكردية.

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن 5 مدنيين قتلوا وجرح أكثر من 45 خلال الساعات الـ24 الماضية برصاص "قوات سوريا الديمقراطية".

وتشهد مناطق منبج وريفها في محافظة حلب مظاهرات ضد قرار التجنيد الإجباري الذي فرضته "قوات سوريا الديمقراطية" على الشبان بالمنطقة.

ودعا مجلس العشائر والقبائل السورية -في بيان- أهالي منبج وريفها إلى الاستمرار في الاحتجاجات السلمية ضد القوى المسيطرة على المنطقة بحكم الواقع، وفق وصفه.

ووفقا لرويترز، يقول السكان والقادة العشائريون إن من أسباب الاستياء أيضا وجود آلاف النزلاء في سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، كما يتهمون وحدات حماية الشعب الكردية -التي تقود قوات سوريا الديمقراطية- بممارسة التمييز ضد العرب.

وفرضت ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" حظر تجول لمدة 48 ساعة في المنطقة، في محاولة لوقف تلك الاحتجاجات، لكن وكالة الأناضول أكدت أن المظاهرات استمرت أمس الثلاثاء.

بدورها، استنكرت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت في بيان "يجب على الأمم المتحدة والدول المعنية القيام بدورها فورا لحماية شعبنا في منبج، ووضع حد لأعمال تنظيم "وحدات حماية الشعب" الإرهابي الذي يتستر تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، ويقوم بالتجنيد الإجباري للشباب، في تحد للقانون الدولي".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

في ختام اجتماعاتها.. العشائر السورية تصدر توصياتها بخصوص النازحين ووحدة سوريا وتوجه رسائل للداخل والخارج

اجتمع ممثلو أكثر من مئة قبيلة و عشيرة سورية من عرب وتركمان وكرد وسريان ومسلمين ومسيحيين وإيزيديين وغيرهم، في مدينة تل أبيض بريف الرقة، بهدف الخروج بخطاب وموقف موحد من القضايا الراهنة.

8/4/2021
المزيد من سياسة

وسط انتقادات دولية.. البرلمان الدانماركي يقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي

سوريون في الدانمارك يعتصمون أمام البرلمان ويدخلون في إضراب عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على قرار بطرد اللاجئين (الأناضول)

في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.. مظاهرات في الخرطوم تطالب بتحقيق العدالة وتتهم الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الثورة

آلاف السودانيين يتظاهرون بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (رويترز)

عودة غير مرحب بها لعوائل على علاقة بتنظيم الدولة من مخيم الهول إلى العراق

معظم القاطنين في مخيم الهول بسوريا من النساء والأطفال (الأنباء الأوروبية)

لأول مرة بمصر.. قرار بتعيين النساء في مناصب قضائية رفيعة

دار القضاء العالي وسط القاهرة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دعا النوابَ اليمينيين وقادة المستوطنين لاجتماع طارئ.. نتنياهو يحشد لحجب الثقة عن حكومة "التغيير" المقبلة

نتنياهو (وسط) يعتمد على نواب اليمين المتطرف في تحركاته لإسقاط الحكومة الجديدة (الصحافة الإسرائيلية)
logo

جريمة في ليل العراق.. من قتل الملك غازي بن فيصل الهاشمي؟!

النمسا.. توقف عمل خريطة مثيرة للجدل استهدفت المسلمين

جماعة &#34;المجتمع الديني الإسلامي في النمسا&#34; حذرت من مغبة وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع (مواقع التواصل)

طائرة عسكرية إسرائيلية تعبر أجواءها.. استياء في ماليزيا من صمتها

مقاتلة تابعة للجيش الماليزي خلال استعراض في عرض عسكري بسنغافورة (رويترز-أرشيف)