للمرة الثالثة في عام.. إسرائيل تدمر نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

دمرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة أمامية قالت إنها تابعة للجيش السوري قرب الحدود مع الجولان، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "النقطة مقامة في منطقة إسرائيلية وسَط هضبة الجولان، وإن قوة تابعة للجيش اقتحمتها وفجّرتها".

وأضاف البيان أن الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك ما وصفها بسيادة إسرائيل على الجولان.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.

واحتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية ذات الموقع الإستراتيجي عام 1967.