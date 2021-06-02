البث الحي
سياسة|سوريا

للمرة الثالثة في عام.. إسرائيل تدمر نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

احتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية عام 1967 (الفرنسية)
احتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية عام 1967 (الفرنسية)
2/6/2021

دمرت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة مراقبة أمامية قالت إنها تابعة للجيش السوري قرب الحدود مع الجولان، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "النقطة مقامة في منطقة إسرائيلية وسَط هضبة الجولان، وإن قوة تابعة للجيش اقتحمتها وفجّرتها".

وأضاف البيان أن الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك ما وصفها بسيادة إسرائيل على الجولان.

ولم ترد على الفور أي تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.

واحتلت إسرائيل ثلثي مساحة هضبة الجولان السورية ذات الموقع الإستراتيجي عام 1967.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

حول هذه القصة

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان ونتنياهو: يبقى أرضا إسرائيلية للأبد

امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، ومن جانبه شدد بنيامين نتنياهو على أنها “سيبقى أرضا إسرائيلية للأبد”.

9/2/2021
المزيد من سياسة

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: ناقشت مع المسؤولين السودانيين تسليم المطلوبين للمحكمة

الصليب الأحمر يقيّم خسائر العدوان ومديره يزور غزة وموسكو تكشف أن القرارات الحاسمة بشأن التهدئة تمت بمساعدة الدوحة

المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني يزور غزة (رويترز)

تدشين “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” وإعلامي مصري: لا نحتاج بطولة زائفة

إثيوبيا تمضي قدما في بناء السد وملء بحيرته دون اتفاق مع مصر والسودان (مواقع التواصل)

تصعيد في لبنان.. تبادل الاتهامات بين الرئاسة وتيار المستقبل والمحكمة الدولية تحذر من توقفها بسبب أزمتها المالية

عون والحريري تبادلا الاتهامات عدة مرات في الشهور الماضية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

جواز سفر كورونا.. ما هو؟ كيف يعمل؟ ما الدول العربية التي ستطبقه؟

الليرة التركية عند أدنى مستوى.. فماذا عن “بشرى” النفط التي أعلن عنها أردوغان؟

أردوغان: أبواب تركيا مفتوحة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار (وكالة الأناضول)
logo

دماء قصر الرحاب.. لماذا انتهت الملَكية في العراق بمجزرة مروّعة؟!