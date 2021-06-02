البث الحي
سياسة|لبنان

لبنان مهدد بالظلام.. مصدر مطلع: وقود تشغيل محطات الكهرباء يكفي تسعة أيام فقط

التيار يقطع ساعات طويلة في كل أنحاء لبنان (رويترز)
التيار يقطع ساعات طويلة في كل أنحاء لبنان (رويترز)
2/6/2021

يخشى مراقبون من أن يخيم الظلام على لبنان خلال أيام، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توفر نقد أجنبي للاستيراد، ضمن أزمة اقتصادية حادة.

وقال مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان (رسمية) إن المخزون الحالي من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي 9 أيام فقط.

وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه، أن 3 سفن لاستيراد الوقود تنتظر موافقة المصرف المركزي لتحويل الأموال اللازمة، من أجل تفريغ حمولتها في خزانات محطات توليد الكهرباء.

وبسبب شح وفرة النقد الأجنبي، ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح للشركات الموردة.

وتبلغ كلفة الوقود الذي تحمله السفن الثلاث حوالي 42 مليون دولار، وهو يكفي لتشغيل المحطات بضعة أسابيع فقط، بحسب المصدر.

وبينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاوات من الكهرباء، انخفض إنتاجه مؤخرا إلى 800 ميغاوات، ما زاد عمليات القطع وقلل فترات إمدادات الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاوات قبيل الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ومنذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، يعاني لبنان انقطاع الكهرباء، حيث تشهد مناطقه كافة تقنينا للتيار، إلا أن الأزمة القائمة منذ أواخر 2019 ضاعفت ساعات التقنين، حتى وصلت إلى 20 ساعة في بعض المناطق.

وبلغت كلفة استيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء 900 مليون دولار في 2020، في وقت سجل فيه احتياطي العملات الأجنبية في المصرف المركزي انخفاضا غير مسبوق، إذ هبط من قرابة 40 مليار دولار إلى 16 مليارا.

وفضلا عن ضعف مصادر توليد الطاقة، فإن ثمة خسائر مالية ناجمة عن سوء إدارة قطاع الكهرباء تقدر بقرابة 45 مليار دولار بين عامي 1992 و2020، وفق خبراء.

ويهدد النقص الحاد في العملات الأجنبية بإنهاء عقود القطاع الخاص لصيانة محطات الطاقة، بحسب تقرير صدر أمس عن البنك الدولي.

ازدحام أمام محطات الوقود اليوم في بيروت بسبب نقص الوقود (وكالة الأناضول)

معاناة المواطنين

وزادت أزمة الكهرباء أوجاع اللبنانيين، الذين يعانون معيشيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وما يرافق ذلك من صعوبات يومية في الحصول على الوقود والأدوية.

وقال الطبيب علي الأتات إن ازدياد انقطاع الكهرباء يسبب أذى كبيرا في مصالح السكان والقطاعات الإنتاجية، ولا سيما الطبي منها، الذي يحتاج إلى الطاقة باستمرار.

ورأى المواطن موسى الحريري أن موضوع الكهرباء وصل إلى مرحلة حرجة، موضحا أن الحلول البديلة، كاشتراك المولدات الخاصة أو البطاريات، لم تعد تنفع في ظل التقنين المتواصل، وباتت تكلفتها مرتفعة.

ويعتمد الكثيرون على مولدات الديزل الخاصة لتعويض ساعات انقطاع التيار، حيث يدفعون اشتراكات شهرية مقابل تزويدهم بالطاقة، لكن تأمين الديزل بات صعبا أيضا.

ويقول المواطن ربيع آغا إن اشتراك المولدات الخاصة لم يعد يكفي، وكلفتها باتت باهظة جدا، والوضع أصبح كارثيا.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

على أبوابه.. ملابس العيد فرحة للأطفال هل ستغيب هذا العام عن منازل الأسر اللبنانية؟

يرتبط العيد لدى الأطفال بالعديد من الطقوس والتجهيزات، لا سيما شراء الملابس الجديدة، التي تعتبر أول مظاهر العيد بالنسبة لهم. يقومون بترتيب كل ما يكمل زينتهم عشية العيد، ليكونوا في أبهى حلة بهذا اليوم.

11/5/2021

أزمة لبنان.. حسان دياب يحذر من "الانهيار الشامل" والرئاسة وتيار المستقبل يتبادلان الاتهامات

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن حصارا خارجيا يدفع بلاده للانهيار الشامل، واتهم تيار المستقبل الرئاسة بالخضوع “لطموحات” باسيل، واتهمت الرئاسة الحريري بالتهرب من مسؤوليته في تشكيل الحكومة.

2/6/2021
المزيد من سياسة

وسط انتقادات دولية.. البرلمان الدانماركي يقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي

سوريون في الدانمارك يعتصمون أمام البرلمان ويدخلون في إضراب عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على قرار بطرد اللاجئين (الأناضول)

في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.. مظاهرات في الخرطوم تطالب بتحقيق العدالة وتتهم الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الثورة

آلاف السودانيين يتظاهرون بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (رويترز)

عودة غير مرحب بها لعوائل على علاقة بتنظيم الدولة من مخيم الهول إلى العراق

معظم القاطنين في مخيم الهول بسوريا من النساء والأطفال (الأنباء الأوروبية)

لأول مرة بمصر.. قرار بتعيين النساء في مناصب قضائية رفيعة

دار القضاء العالي وسط القاهرة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دعا النوابَ اليمينيين وقادة المستوطنين لاجتماع طارئ.. نتنياهو يحشد لحجب الثقة عن حكومة "التغيير" المقبلة

نتنياهو (وسط) يعتمد على نواب اليمين المتطرف في تحركاته لإسقاط الحكومة الجديدة (الصحافة الإسرائيلية)
logo

جريمة في ليل العراق.. من قتل الملك غازي بن فيصل الهاشمي؟!

النمسا.. توقف عمل خريطة مثيرة للجدل استهدفت المسلمين

جماعة &#34;المجتمع الديني الإسلامي في النمسا&#34; حذرت من مغبة وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع (مواقع التواصل)

طائرة عسكرية إسرائيلية تعبر أجواءها.. استياء في ماليزيا من صمتها

مقاتلة تابعة للجيش الماليزي خلال استعراض في عرض عسكري بسنغافورة (رويترز-أرشيف)