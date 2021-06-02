تصعيد في لبنان.. تبادل الاتهامات بين الرئاسة وتيار المستقبل والمحكمة الدولية تحذر من توقفها بسبب أزمتها المالية

اتهم تيار المستقبل رئاسةَ الجمهورية بالخضوع "للطموحات الشخصية" لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، فيما اتهمت الرئاسة رئيسَ الحكومة المكلف سعد الحريري بالتهرب من مسؤوليته في تشكيل الحكومة، وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها قد تتوقف بسبب أزمتها المالية.

وقال تيار المستقبل -الذي يتزعمه الحريري- اليوم الأربعاء إن رئاسة الجمهورية أسيرة ما وصفها بالطموحات الشخصية لجبران باسيل.

وأضاف التيار -في بيان- أن الرئيس اللبناني مجرد واجهة لمشروع يرمي إلى إعادة إنتاج باسيل في المعادلات الداخلية، وإنقاذه مما سماها حال التخبط التي يعانيها، على حد وصفه.

"المستقبل" يردّ على بيان القصر: موقع الرئاسة أصبح ممسوكاً من حفنة مستشارين كسروا هيبتها https://t.co/mO4cg777Hd — تيّار المستقبل (@Almustaqbal) June 2, 2021

وجاء ذلك بعد بيان لرئاسة الجمهورية ورد فيه أن الادعاء بأن الرئيس ميشال عون يحاول الانقضاض على اتفاق الطائف هو خداع للرأي العام.

واتهم البيان الحريري بمحاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال ابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، حسب وصف البيان.

وأضافت رئاسة الجمهورية أن الحريري يتهرب من تحمل مسؤولياته في تشكيل حكومة متوازنة، معتبرة أن ذلك يشكل إمعانا في انتهاك الدستور وينم عن رغبة متعمدة في تعطيل تشكيل الحكومة، وفق البيان.

وكان تيار المستقبل قد قال -في بيان سابق- إن إرادة التعطيل لدى الرئيس عون وجبران باسيل تتقدم ‏على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة.

وبدأت أزمة تشكيل الحكومة في أغسطس/آب الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته بعد احتجاجات أعقبت انفجار مرفأ بيروت.

مكتب الاعلام في الرئاسة: استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 2, 2021

المحكمة الدولية

من جهة أخرى، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها ستضطر لوقف عملها عقب شهر يوليو/تموز المقبل بسبب نقص حاد في التمويل.

وقالت المحكمة -التي أسستها الأمم المتحدة عام 2007 للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري- إنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل، وإنها من دون الحصول على تمويل فوري لن تتمكن من العمل بعد يوليو/تموز المقبل.

وكان تقرير لرويترز كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة -التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية- قد نفدت.

وأدانت المحكمة العام الماضي سليم جميل عياش -العضو في جماعة حزب الله اللبنانية- غيابيا في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة في حكم يجري استئنافه، وبرأت المحكمة 3 متهمين ينتمون إلى الحزب.

وبلغت ميزانية المحكمة العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار)، وذكر البيان الصادر اليوم أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37% وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5% مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس/آذار الماضي، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.

وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالوضع، وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات "فيما يتعلق بحماية الشهود".