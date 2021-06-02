البث الحي
سياسة|مصر

سفير فلسطين بالقاهرة يكشف تفاصيل إقامة مدينة "مصر" في غزة

يحيى السنوار (يمين) وعباس كامل خلال الزيارة التي قام بها الأخير لغزة قبل يومين (غيتي)
يحيى السنوار (يمين) وعباس كامل خلال الزيارة التي قام بها الأخير لغزة قبل يومين (غيتي)
2/6/2021-|آخر تحديث: 2/6/202110:07 PM (مكة المكرمة)

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح إن زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل الأخيرة إلى قطاع غزة شهدت وضع حجر الأساس لإنشاء مدينة تحمل اسم "مصر" في قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضح اللوح -في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" المصرية أمس الثلاثاء- أن المدينة ستقام في الطرف الجنوبي من قطاع غزة بجوار مدينة الزهراء.

وأضاف أن هذه المنطقة كانت فيها مستوطنة إسرائيلية في السابق وتقع في حي الشيخ عجلين، مشيرا إلى أن وضع حجر الأساس بهذه السرعة يدل على جدية التوجه المصري بمد يد العون في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب السفير الفلسطيني عن ترحيبه بالشركات المصرية المشاركة في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مثمنا دور مصر في قيادة جهود الإعمار في المدن الفلسطينية.

 

وحسب وكالة الأناضول، فقد أجرى كامل برفقة رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة زيارة تفقدية للموقع المقرر إنشاء الحي السكني فيه والواقع في منطقة الزهراء جنوبي مدينة غزة.

لكن السنوار -حسب الأناضول- قال في تصريحات صحفية عقب الزيارة إن هذا الموقع لا يزال مكانا مقترحا لإنشاء الحي السكني، وتجري دراسته من قبل جهات الاختصاص.

وأضاف أنه سيتم إنشاء العديد من الأحياء السكنية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة مستقبلا "من أجل التوسيع على الأجيال الشابة التي حرمت من حقها في الحياة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وبدأت تفقد الأمل في الحياة".

واستدرك بالقول "إن الأمل يتجدد حاليا بفضل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني وحالة التضامن العربية والدور المصري الرائع" على حد تعبيره.

 

وكان رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل قد قام بزيارة إلى غزة أول أمس الاثنين أجرى خلالها لقاءات مع رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وعدد من قادة الحركة بشأن تثبيت التهدئة مع إسرائيل وملفات رئيسية أخرى، منها ملف تبادل الأسرى.

وقبل مباحثاته في غزة التقى رئيس المخابرات المصرية يوم الأحد الماضي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الحكومة المؤقتة بنيامين نتنياهو، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

المصدر : الإعلام المصري

حول هذه القصة

مؤشرات وتحولات وعقبات.. هل باتت مصر الرهان الأفضل للمقاومة الفلسطينية وإسرائيل؟

بعد حرب استمرت 11 يوما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، ثارت تساؤلات حول دور مصر بالملف الفلسطيني، وذلك بعد حزمة قرارات وتحولات غير مسبوقة تجاه قطاع غزة شملت مناصرة المقاومة علنا بعد سنوات القطيعة.

22/5/2021
المزيد من سياسة

وسط انتقادات دولية.. البرلمان الدانماركي يقر قانونا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي

سوريون في الدانمارك يعتصمون أمام البرلمان ويدخلون في إضراب عن الطعام الشهر الماضي احتجاجا على قرار بطرد اللاجئين (الأناضول)

في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.. مظاهرات في الخرطوم تطالب بتحقيق العدالة وتتهم الحكومة بالفشل في تحقيق أهداف الثورة

آلاف السودانيين يتظاهرون بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة (رويترز)

عودة غير مرحب بها لعوائل على علاقة بتنظيم الدولة من مخيم الهول إلى العراق

معظم القاطنين في مخيم الهول بسوريا من النساء والأطفال (الأنباء الأوروبية)

لأول مرة بمصر.. قرار بتعيين النساء في مناصب قضائية رفيعة

دار القضاء العالي وسط القاهرة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

دعا النوابَ اليمينيين وقادة المستوطنين لاجتماع طارئ.. نتنياهو يحشد لحجب الثقة عن حكومة "التغيير" المقبلة

نتنياهو (وسط) يعتمد على نواب اليمين المتطرف في تحركاته لإسقاط الحكومة الجديدة (الصحافة الإسرائيلية)
logo

جريمة في ليل العراق.. من قتل الملك غازي بن فيصل الهاشمي؟!

النمسا.. توقف عمل خريطة مثيرة للجدل استهدفت المسلمين

جماعة &#34;المجتمع الديني الإسلامي في النمسا&#34; حذرت من مغبة وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع (مواقع التواصل)

طائرة عسكرية إسرائيلية تعبر أجواءها.. استياء في ماليزيا من صمتها

مقاتلة تابعة للجيش الماليزي خلال استعراض في عرض عسكري بسنغافورة (رويترز-أرشيف)