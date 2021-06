أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع حريق هائل في أحد خطوط الطوارئ للغاز بمصفاة "تندكويان" للبتروكيماويات جنوبي العاصمة (طهران).

وأكدت شرطة العاصمة أن قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء بدؤوا عملية إطفاء الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأشار مدير مركز الطوارئ في العاصمة إلى أن أحد خطوط الطوارئ للغاز تسبب في اندلاع الحريق.

وقال مراسل الجزيرة، نور الدين الدغير، إن إدارة الطوارئ في العاصمة الإيرانية (طهران) تحدثت عن أن تسربا في مصفاة نفط أساسية للغاز (جنوب طهران)، هو ما أدى لاندلاع حريق في المنطقة، وتكوّن سحابة كبيرة من الدخان في أجواء طهران.

JUST IN – Shahid Tondguyan oil refinery in #Tehran, Iran on fire. pic.twitter.com/1fShagiyoA

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 2, 2021