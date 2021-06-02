أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع حريق هائل في أحد خطوط الطوارئ للغاز بمصفاة "تندكويان" للبتروكيماويات جنوبي العاصمة (طهران).

وأكدت شرطة العاصمة أن قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء بدؤوا عملية إطفاء الحريق، الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وأشار مدير مركز الطوارئ في العاصمة إلى أن أحد خطوط الطوارئ للغاز تسبب في اندلاع الحريق.

وقال مراسل الجزيرة، نور الدين الدغير، إن إدارة الطوارئ في العاصمة الإيرانية (طهران) تحدثت عن أن تسربا في مصفاة نفط أساسية للغاز (جنوب طهران)، هو ما أدى لاندلاع حريق في المنطقة، وتكوّن سحابة كبيرة من الدخان في أجواء طهران.

JUST IN – Shahid Tondguyan oil refinery in #Tehran, Iran on fire. pic.twitter.com/1fShagiyoA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 2, 2021

ونقل عن مسؤولين بمصفاة "تندكويان" تأكيدهم عدم وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق بالمصفاة، وأنه اندلع بسبب خلل تقني.

وذكر أن إدارة الطوارئ في طهران قالت إنها أرسلت 10 سيارات إطفاء أو أكثر لمنطقة الحريق؛ لكنها لم تعلن عن وجود أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

ونقل عنها تأكيدها أنها اتخذت جميع الإجراءات لمنع تسرب الحريق للمناطق المجاورة، وأنها أقامت مستشفى يضم 50 سريرا في المنطقة كإجراء احتياطي.

وأضاف أن هناك معلومات عن أن النيران أتت على 18 مخزون وقود بالمصفاة؛ لكنها معلومات لم تؤكد من جهة رسمية حتى الآن.