الولايات المتحدة تسلم قاعدة باغرام العسكرية إلى الأفغان خلال 20 يوما

الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي في الذكرى السنوية لهجمات عام 2001، لكن العملية تجري بشكل متسارع ومن المرجح أن تكتمل خلال الصيف

ستعيد القوات الأميركية قاعدتها الأكبر في أفغانستان "باغرام" إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو/حزيران، وفق ما ذكر مصدر أمني محلي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة نحو 20 يوما، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر، مضيفا أن "وزارة الدفاع شكلت لجنة خاصة لمراقبة وإدارة إعادة القاعدة إلى الجيش الأفغاني".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن الانسحاب الأميركي يجري "بوتيرة ثابتة، في الواقع أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.

كما سيتم نقل الحاجيات والوسائل اللوجستية الضخمة التي تم وضعها للمساعدة في عمل القوات، من مركبات وأسلحة ومعدات مختلفة. وسيُسلم جزء منها إلى القوات الأفغانية أو يجري تدميره.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي في الذكرى السنوية لهجمات عام 2001، لكن العملية تجري بشكل متسارع ومن المرجح أن تكتمل خلال الصيف.

أكبر قاعدة بأفغانستان