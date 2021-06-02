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سياسة|أفغانستان

الولايات المتحدة تسلم قاعدة باغرام العسكرية إلى الأفغان خلال 20 يوما

الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي في الذكرى السنوية لهجمات عام 2001، لكن العملية تجري بشكل متسارع ومن المرجح أن تكتمل خلال الصيف

قاعدة باغرام الأميركية الأكبر في أفغانستان (رويترز)
قاعدة باغرام الأميركية الأكبر في أفغانستان (رويترز)
1/6/2021

ستعيد القوات الأميركية قاعدتها الأكبر في أفغانستان "باغرام" إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو/حزيران، وفق ما ذكر مصدر أمني محلي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه من المقرر أن تستغرق عملية الاستعادة نحو 20 يوما، لكن قد تكون هذه الفترة أطول أو أقصر، مضيفا أن "وزارة الدفاع شكلت لجنة خاصة لمراقبة وإدارة إعادة القاعدة إلى الجيش الأفغاني".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن الانسحاب الأميركي يجري "بوتيرة ثابتة، في الواقع أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.

كما سيتم نقل الحاجيات والوسائل اللوجستية الضخمة التي تم وضعها للمساعدة في عمل القوات، من مركبات وأسلحة ومعدات مختلفة. وسيُسلم جزء منها إلى القوات الأفغانية أو يجري تدميره.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر بإتمام سحب جميع الجنود بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي في الذكرى السنوية لهجمات عام 2001، لكن العملية تجري بشكل متسارع ومن المرجح أن تكتمل خلال الصيف.

أكبر قاعدة بأفغانستان

  • تعد قاعدة باغرام العسكرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال شرق كابل في مقاطعة باروان، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان.
  • كانت هذه القاعدة التي بناها السوفيات عندما احتلوا البلاد (1979-1989) تؤوي ما يزيد على 30 ألف جندي ومدني أميركي ومن قوات الحلف الأطلسي -بينها القوات الفرنسية- خلال ذروة العمليات العسكرية في عام 2011.
  • كانت قاعدة باغرام مركز اعتقال، وتعرضت غالبا للتنديد من قبل الإعلام ومنظمة العفو الدولية التي تحدثت عن "مراكز تعذيب" في مستودعاتها.
المصدر : الفرنسية

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