الكنيست ينتخب العمالي إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل

انتخب الكنيست الإسرائيلي -اليوم الأربعاء خلال جلسة خاصة- إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل، خلفا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين الذي أنهى ولاية امتدت 7 سنوات.

وبذلك أصبح هرتسوغ (60 عاما) -الزعيم الأسبق لحزب العمل اليساري- الرئيس الـ11 لإسرائيل.

وفاز هرتسوغ بحصوله على 87 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسته الناشطة الاجتماعية ميريام بيريتس.

ويتولى هرتسوغ -وهو نجل الرئيس الإسرائيلي الأسبق حاييم هرتسوغ- منصب رئيس إدارة الوكالة اليهودية، وسبق أن تولى رئاسة حزب العمل علاوة على عدة مناصب وزارية.

يشار إلى أن منصب الرئيس في إسرائيل فخري وسلطاته محدودة، وتقتصر على تقبل أوراق اعتماد السفراء وتكليف نواب بتشكيل الحكومات إضافة إلى العفو عن سجناء.