هنية يزور في الرباط وكالة بيت مال القدس ويحذر من الخطر الديمغرافي وممارسات الاحتلال في الأقصى

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن القدس والمسجد الأقصى تعرضا لأخطار كثيرة جراء ممارسات الاحتلال وسياساته.

وحذر هنيه خلال لقائه بالرباط مسؤولي وكالة بيت مال القدس -التابعة للجنة القدس التي يرأسها المغرب- مما وصفه بالخطر الديمغرافي الذي يسعى لتفريغ القدس من سكانها، والخطر الديني المتمثل في منع المصلين من الوصول للأقصى، فضلا عن سعي المستوطنين لاحتلال أكبر قدر من بيوت المدينة.

وقد استعرض هنية مع مدير الوكالة الجهود التي تبذلها بإشراف الملك المغربي محمد السادس، لدعم صمود أهل القدس في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.

ووصل هنية إلى الرباط يوم الأربعاء الماضي في زيارة هي الأولى من نوعها للمغرب، بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.