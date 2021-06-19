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سياسة|أفغانستان

بسبب تدهور الوضع الأمني.. إقالة وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد وتعيين بسم الله محمدي خلفا له

المعارك بين القوات الحكومية وطالبان تصاعدت مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع مايو/أيار الماضي (رويترز)
المعارك بين القوات الحكومية وطالبان تصاعدت مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع مايو/أيار الماضي (رويترز)
19/6/2021-|آخر تحديث: 19/6/202103:29 PM (مكة المكرمة)

قال مسؤول حكومي أفغاني للجزيرة إنه تقرر إقالة وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، على خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد وسيطرة حركة طالبان على عدد من المناطق.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم تعيين الجنرال بسم الله محمدي وزيرا للدفاع، خلفا لخالد.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قرر -في وقت سابق- أن يتولى قائد الجيش الجنرال ياسين ضياء مهام وزير الدفاع بسبب الوضع الصحي للوزير الجنرال أسد الله خالد.

كما أقال في مارس/آذار الماضي وزير الداخلية مسعود أندرابي على خلفية الفشل في ضبط الوضع الأمني بالبلاد.

وتتصاعد المعارك بين القوات الأفغانية وطالبان عقب سيطرة الحركة على العشرات من المناطق شمال وغرب البلاد بالأسابيع الثلاثة الماضية، وقد استعادت القوات الحكومية 4 مناطق في الأيام القليلة الماضية.

ويأتي تصاعد المعارك مع بدء انسحاب القوات الأميركية وباقي القوات الأجنبية من أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة

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