سوريا.. مقتل أحد أفراد الدفاع المدني وإصابة 4 في قصف للنظام على حماة

قال مراسل الجزيرة إن متطوعا في الدفاع المدني السوري قتل، وأصيب 4 بجروح بليغة، جراء قصف مدفعي من قوات النظام على مناطق بريف حماة الغربي، وأضاف أن القصف استهدف مركزا للدفاع المدني السوري في بلدة قسطون (بريف حماة).

وقال المسؤول الإعلامي للمركز، محمد حمادة، إن القصف أسفر عن مقتل أحد أفراد الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين على الأقل، وأوضح حمادة أن حالة اثنين من المصابين حرجة.

ونشر الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى للقصف الذي استهدف المركز، وأظهر المقطع دمارا كاملا لحق بالمركز ومحاولة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وأظهرت صور نشرها حساب الدفاع المدني على تويتر دمارا كاملا لحق بالمركز، ومحاولة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

استشهاد المتطوع في #الخوذ_البيضاء "دحام الحسين"، وإصابة ثلاثة متطوعين آخرين، أحدهم بحالة حرجة، صباح اليوم السبت 19 حزيران، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماة الغربي، وأدى القصف أيضاً لدمار المركز بشكل كامل. pic.twitter.com/VE2WLgIbFh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 19, 2021

يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر من قبل قوات النظام، استهدف شمال غربي سوريا منذ نحو أسبوعين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو العام الماضي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري؛ إلا أن قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار من العام الماضي.