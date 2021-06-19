تلويح أوروبي بمعاقبة المسؤولين عن الجمود السياسي في لبنان

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هناك مقترحات أوروبية بفرض عقوبات على قادة سياسيين لبنانيين مسؤولين عن الجمود السياسي، معتبرا أن أزمة لبنان محلية، وسببها سوء الإدارة وليست خارجية أو بسبب وجود اللاجئين، مشيرا إلى أن حلها الوحيد هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف بوريل في تصريح للصحفيين عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في بيروت اليوم السبت "وحده الاتفاق العاجل مع صندوق النقد الدولي سينقذ البلاد من الانهيار المالي، وليس هناك مجال لهدر الوقت".

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي -خلال زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان- إن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم لبنان "بمجرد البدء ببرنامج صندوق النقد الدولي".

وأضاف أنه "لدينا الموارد والإرادة لتقديم المساعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد نحتاج إلى الإصلاحات، ولبنان يحتاج إصلاحات عاجلة، والانتخابات يجب أن تجرى في موعدها لتشكيل حكومة تنقذ البلاد من أزمتها".

تحذير للسياسيين اللبنانيين

وحذر بوريل من تداعيات الأزمة الوخيمة على الشعب اللبناني الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر، وتوجه إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول إن "الأزمة التي يواجهها لبنان هي أزمة محلية، لم تأت من الخارج بل إنها صناعة محلية، قمتم بها بأنفسكم، وتداعياتها شديدة على المواطنين".

وأضاف أنه "يجب تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات فورا"، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي وضع خيارات عدة "بينها العقوبات الموجهة".

وسيلتقي بوريل في وقت لاحق اليوم السبت مسؤولين آخرين، بينهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

خصوصية لبنانية

من جهته، قال الرئيس اللبناني في بيان صدر عقب لقائه مع بوريل إن "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية في تكوين السلطة التنفيذية".

وأشار عون إلى أن "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة فور تذليل عقبات تشكيلها الداخلية والخارجية".

وأعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة جديدة "انطلاقا من الأصول الدستورية"، حسب تعبيره.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان -خصوصا منذ انفجار مرفأ بيروت- تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه منذ نحو عامين.

وبعد مرور أكثر من 10 أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية فإن الحريري لم يتمكن من تشكيل حكومة، على وقع خلافات بين الفرقاء السياسيين.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة، لكن الانهيار الاقتصادي -الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا- لا يسمح بالمماطلة.

وفرضت فرنسا -التي تقود الضغوط الدولية على المسؤولين اللبنانيين- في أبريل/نيسان الماضي قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد، من دون أن تفصح عن الأسماء، كما هددت بفرض عقوبات إضافية.

لكن بدلا من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف.

ويفاقم الجمود السياسي الأزمة الاقتصادية التي حذر البنك الدولي من أنها تصنف من بين أشد 10 أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19.

وبات اللبنانيون ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود على وقع أزمة محروقات حادة، كما انقطع عدد كبير من الأدوية، وارتفعت أسعار الخبز، وكافة المواد الغذائية المستوردة بأغلبيتها.