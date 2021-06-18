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جولة دموية في 8 مواقع.. مسلح يطلق النار من سيارته بولاية أريزونا الأميركية

أميركا شهدت منذ مطلع العام مقتل 279 شخصا في عمليات إطلاق نار جماعي (الأوروبية-أرشيف)
أميركا شهدت منذ مطلع العام مقتل 279 شخصا في عمليات إطلاق نار جماعي (الأوروبية-أرشيف)
17/6/2021-|آخر تحديث: 18/6/202111:08 AM (مكة المكرمة)

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين جراء إطلاق نار في 8 مواقع مختلفة بضواحي مدينة فينيكس في ولاية أريزونا، نفذه مسلح وهو يتجول بسيارته.

وألقي القبض على المسلح -تقول الشرطة- دون أن تتضح في الحال دوافعه. وأضافت أنه أطلق النار عشوائيا فيما يبدو وهو يقود سيارته، مشيرة إلى أن هذه الجولة الدموية استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة أطلق خلالها النار في 8 مواقع مختلفة على الأقل.

وأوضحت الشرطة أنه أصاب بالرصاص 4 أشخاص، وقد قتل أحدهم وأصيب الثلاثة الباقون بجروح، في حين أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة بعضهم بسبب شظايا الزجاج.

وقال براندون شيفرت المتحدث باسم شرطة بيوريا الضاحية الكبيرة لمدينة فينيكس "لا نعرف ما هي دوافعه وليست لدينا أي فكرة عما كان يفكر به هذا الشخص عندما ذهب لارتكاب هذه الأفعال".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "حتما نحن نريد جلاء هذا الأمر لأن الكثير من الناس خائفون، والكثيرون قد تأثروا".

وتعد عمليات إطلاق النار بالولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية، لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

عام 2020 قتل أكثر من 43 ألف شخص بأسلحة نارية، بما في ذلك حالات انتحار. أما الضحايا منذ مطلع العام الجاري فقد بلغ عددهم أكثر من 20 ألف قتيل، وفقا لموقع "غن فايلنس أركايف" (Gun Violence Archive).

وبحسب الموقع نفسه، فقد شهد العام الماضي 611 عملية "إطلاق نار جماعي" وهي التي تسفر عن 4 ضحايا على الأقل بين قتيل وجريح، مقابل 417 عملية سجلت عام 2019.

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل في الولايات المتحدة 279 شخصا على الأقل في عمليات إطلاق نار جماعي، وفقا للمصدر نفسه.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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