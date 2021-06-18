مصادر: واشنطن نجحت في إقناع حكومات لاتينية بمنع السفن الإيرانية من الرسو في موانئها

نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن واشنطن نجحت في إقناع حكومات لاتينية بمنع السفن الإيرانية الحربية من الرسو في موانئها، وذلك بعدما كانت سفينتان في طريقهما إلى فنزويلا حسب التوقعات.

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" (CNN) إن سفينتين إيرانيتين غيّرتا وجهتهما من المحيط الأطلسي إلى الساحل الغربي لأفريقيا.

وأضاف المسؤولون أن وجهة السفينتين كانت فنزويلا، لكن يبدو أنهما لم تعودا تتحركان في نفس الاتجاه.

من جهته، نقل موقع "بوليتيكو" (Politico) عن مسؤول في البنتاغون قوله إنه من المحتمل أن تكون السفن في طريقها للإبحار نحو سوريا أو روسيا، وذلك بعد نجاح واشنطن في إقناع حكومات في أميركا الجنوبية على منع السفن الإيرانية من الرسو في موانئها.

وكان مسؤولو الأمن القومي الأميركيون قد أعربوا عن قلقهم من انتهاك هذه السفن العقوبات الأميركية، كما دعا السيناتور ماركو روبيو واشنطن إلى منع وصولها إلى فنزويلا.

وقبل أسبوع، نشر موقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأميركي مقالا للمحلل كورنيل أوفرفيلد علق فيه على تحرك سفينتين حربيتين إيرانيتين وفرقاطة إلى المحيط الأطلسي في طريقها لفنزويلا، وقال فيه إن واشنطن لا تستطيع تنفيذ أي إجراء ضد هذه السفن حتى إذا كانت تحمل شحنات تنتهك العقوبات الأميركية على كراكاس، لأنه سيقوض أحد المبادئ الأساسية للنظام الدولي وهو الحصانة السيادية.