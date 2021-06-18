إحياء ذكرى مرسي في "عام فلسطين".. مؤتمر افتراضي لتأبين رئيس مصر الراحل بمشاركة المرزوقي

شارك الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في مؤتمر افتراضي لإحياء الذكرى الثانية لوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، نظمته "مؤسسة مرسي للديمقراطية" بمشاركة نشطاء وسياسيين مصريين وعرب.

وحمل المؤتمر عنوان "الذكرى الثانية لرحيل الرئيس محمد مرسي.. عام فلسطين" وشارك فيه عدد من السياسيين والشخصيات الدينية بينهم السياسي المصري أيمن نور، وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ورجل الدين المسيحي الفلسطيني الأب مانويل مسلَّم.

وقال المرزوقي -في كلمته- إن مرسي كان على حق عندما فتح أبواب مصر لغزة، وكان وراء القضية الفلسطينية دون أدنى حسابات، كما آمن بالحرية وبالثورات العربية، حسب تعبيره.

وذكّر الرئيس التونسي السابق بما تعرض له الرئيس المصري الراحل وأسرته من انتهاكات خلال فترة حبسه.

ويعد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، حيث تولى حكم البلاد بعد أول انتخابات رئاسية في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ولم يستمر حكمه أكثر من عام واحد، حين أطاح به انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013 بحجة الاستجابة لاحتجاجات شعبية.

وعقب الانقلاب، ظل رئيس مصر محبوسا في زنزانة انفرادية ومحروما من الزيارة لمدة 6 سنوات، حتى وفاته في قاعة المحكمة عن عمر ناهز 68 عاما.