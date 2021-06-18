فريد زكريا: الدبلوماسية الأميركية عادت في عهد بايدن لكن أميركا لم تعد

اعتبر الكاتب الصحفي الأميركي فريد زكريا أن شعار "أميركا عادت" الذي ما فتئ الرئيس جو بايدن يردده حتى خلال جولته الخارجية الأولى الأخيرة قد يكون تعبيرا دقيقا عما أنجزه "دبلوماسيا" منذ وصوله للبيت الأبيض، حيث تمكنت الولايات المتحدة من العودة للساحة الدولية من خلال استعادة دورها كدولة محددة للأجندة العالمية قادرة على تشجيع التعاون وردع الأنشطة الخبيثة، لكن "عودة أميركا الدولة" مسألة أخرى أكثر تعقيدا.

وقال زكريا -في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post)- إن النفوذ الأميركي في العالم لطالما اعتمد على مزيج من القوة ووضوح الهدف، وقد توجه الرئيس بايدن خلال جولته الأوروبية الأخيرة مزهوا بإنجازين مهمين، أولهما النجاح في رهان التطعيمات حيث باتت أميركا الآن أول دولة كبرى تدخل عالم ما بعد الوباء، وثانيهما إقرار مشروع قانون إنعاش ضخم سيعيد للاقتصاد الأميركي عافيته.

لكن الازدهار وحده -يضيف زكريا- لا يكفي للقيادة، فقد قاد الرئيس السابق دونالد ترامب البلاد في ظل اقتصاد مزدهر قبل الوباء، لكن بالرغم من ذلك أظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الدول الرائدة لم تكن تحترمه رئيسا ولا تحترم بلادا هو قائدها.

مهارة واحتراف

وقد قاد فريق بايدن جولته الأخيرة من خلال التركيز على القضايا الكبرى التي تحظى بالاتفاق بين الحلفاء، وهي تعزيز العلاقات بين دول العالم الحر ومكافحة التغير المناخي وردع العدوان الروسي بأشكال متعددة والاستعداد لمجابهة التحدي الصيني، وهي مقاربة بعيدة كل البعد عن نهج ترامب الذي كان مسرورا بتشويه سمعة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأعضائه.

كما تعامل بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين -يضيف زكريا- بمهارة واحتراف مما دفع الأخير لوصفه بأنه "رجل دولة يتمتع بخبرة كبيرة" ورجل "متوازن ومحترف"، على عكس تعليقاته السابقة حول كون ترامب "شخصا متلونا" يتخذ قراراته باندفاع.

ورغم أن سلوك ترامب كان "وديا" تجاه بوتين، فإن الرئيس الروسي يدرك بلا شك أنه من الأفضل أن يكون أمامه رئيس أميركي هادئ وعقلاني بدلا من "رجل استعراض" زئبقي ولا يمكن التنبؤ بمواقفه وسلوكاته. كما أنه لا ينبغي أن يكون العداء المستمر هدف واشنطن الدائم تجاه روسيا، بل البحث عن نوع من العلاقة المستقرة التي يمكن من خلالها مناقشة المشكلات وإدارتها والتفاوض بشأنها.

من ناحية أخرى، يرى زكريا -وهو أيضا مقدم برنامج "فريد زكريا جي بي إس" (Fareed Zakaria GPS) على شبكة "سي إن إن" (CNN)- أن رحلة بايدن الأخيرة كانت ذات أهداف متواضعة لكنها واقعية وتم تحقيق معظمها، حيث بات العالم ينظر للولايات المتحدة مجددا على أنها "قوة بناءة" مع ارتفاع مذهل في معدلات الرضا عنها عالميا، وفق استطلاع أجراه مؤخرا مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center).

لكن الصورة -يضيف زكريا- ليست إيجابية بالكامل، حيث ما يزال أحد جوانب القوة الأميركية متضائلا بشكل كبير، وهو النظر لأميركا باعتبارها منارة للديمقراطية.

فقد أظهر الاستطلاع أن 57% ممن تم استجوابهم في عدة دول عبر العالم لم يعودوا يعتبرون الولايات المتحدة نموذجا يحتذى للديمقراطية كما كانت سابقا، ويزداد هذا الشك في جدوى وقيمة المؤسسات الديمقراطية الأميركية عالميا خاصة في صفوف الشباب.

وضع أسوأ

وتبدو الأمور الآن أسوأ مما كانت عليه خلال أزمات سابقة -وفق الكاتب- حيث فوجئ الكثير من الأميركيين مثلا أن العالم كان يتطلع لبلدهم في أعقاب فضيحة ووترغيت عام 1968 لمعرفة كيف ستواجه وتصلح آنذاك إخفاقاتها الديمقراطية، وكان ذلك مؤشرا على قدرة البلاد على تصحيح مسارها.

لكن لنتخيل لو أن الحزب الجمهوري آنذاك أصر بعد الفضيحة، بدل إدانة الرئيس ريتشارد نيكسون، على الدفاع عنه بكل استماتة والتأكيد على أنه لم يقترف أي خطأ على الإطلاق، واستمر في حالة الإنكار والعرقلة واقترح قوانين جديدة لتأييد سلوك الرئيس الفظيع، ولنتخيل أيضا أن الأشخاص الوحيدين الذين قمعهم واستبعدهم الحزب هم أولئك الذين انتقدوا الرئيس نيكسون.

إن هذا المثال يوضح بما لا يدع مجالا للشك -يختم زكريا- أن تراجع الديمقراطية الأميركية بعد 4 سنوات من حكم ترامب بات "أمرا حقيقيا" وليس مجرد خطأ في تشخيص الصورة أو الرسالة، ولا يمكننا ألبتة القول إن "أميركا عادت" فعلا ما لم يتم إصلاح هذا الوضع.